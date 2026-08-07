Gram altının alış fiyatı 6 bin 483 TL, satış fiyatı ise 6 bin 565 TL olarak kaydedildi. 22 ayar altın 5 bin 928 TL’den alınırken 6 bin 140 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 559 TL, satış fiyatı 4 bin 759 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 558 TL, satış fiyatı 10 bin 713 TL olurken, eski çeyrek altın 10 bin 427 TL’den alınıp 10 bin 556 TL’den satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 21 bin 115 TL, satış fiyatı 21 bin 406 TL olarak belirlenirken, tam altının alış fiyatı 42 bin 35 TL, satış fiyatı ise 42 bin 668 TL seviyesinde bulunuyor.