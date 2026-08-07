KOBİ'leri üretim, ticaret, lojistik ve finansman alanlarında aynı çatı altında buluşturacak proje kapsamında Gıda OSB, Savunma OSB, Organize Ticaret Bölgesi ve KOBİ Diyalog Merkezi de hayata geçirilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 2030 Vizyonu kapsamında hazırlanan TEKNOSAB KOBİ Organize Sanayi Bölgesi (KOBİ OSB) projesi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kamu kurumlarının temsilcileri, iş dünyası ve çok sayıda sanayici katıldı.

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın yalnızca yeni bir organize sanayi bölgesi değil, dünyaya örnek gösterilecek entegre bir KOBİ ekosistemi kurduğunu söyledi.

Burkay, TEKNOSAB'ın genişleme alanında kurulacak KOBİ OSB ile birlikte Gıda OSB, Savunma OSB, Organize Ticaret Bölgesi, inşaat sektörüne yönelik lojistik depolama alanları ve KOBİ Diyalog Merkezi'nin de aynı ekosistemin parçaları olacağını belirterek, "Üretim, ticaret ve lojistik aynı merkezde buluşacak. Firmalarımız finansmandan yeni pazarlara erişime kadar her alanda desteklenecek. Bursa üretim ve ticarette yeni bir döneme hazırlanıyor" dedi.



Burkay, KOBİ OSB'nin TEKNOSAB'ın güçlü altyapısından yararlanacağını belirterek, modern üretim tesislerinin 500 metrekareden başlayıp 3 bin metrekareye kadar farklı büyüklüklerde inşa edileceğini, işletmelerin ortak enerji, arıtma, lojistik ve sosyal hizmetlerden faydalanacağını ifade etti. İlk inşaatların 2027 yılı sonunda başlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Projeyle savunma sanayisine özel güvenlik sertifikalı üretim alanlarının da oluşturulacağını belirten Burkay, Bursa'da 2013 yılında yaklaşık 20 olan savunma sanayi firmasının bugün 300'ün üzerine çıktığını, TEKNOSAB bünyesinde kurulacak merkezlerle İHA, SİHA ve yüksek teknoloji üretiminin daha da güçleneceğini söyledi.

KOBİ Diyalog Merkezi'nin Türkiye'de benzeri olmayan bir model olacağını dile getiren Burkay, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu (KGF), İGE ve bankaların KOBİ birimlerinin aynı merkezde hizmet vereceğini, işletmelerin finansmana erişim, danışmanlık ve dış ticaret süreçlerinin tek noktadan yürütüleceğini ifade etti.

Organize Ticaret Bölgesi kapsamında inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi, makine, elektrik-elektronik, otomasyon ve benzeri sektörlerin kümeleneceğini belirten Burkay, BTSO Lojistik AŞ aracılığıyla öncelikli ihracat yapılan ülkelerde lojistik merkezler kurulacağını, böylece ürünlerin müşteriye daha hızlı ulaştırılarak rekabet gücünün artırılacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ise Bursa'nın tarih boyunca üretim ve ticaretin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, KOBİ OSB'nin bu geleneğin yeni halkası olacağını ifade etti. Projenin yalnızca yeni üretim alanları oluşturmadığını, planlı kentleşme, ulaşım, lojistik ve çevrenin birlikte ele alındığı kapsamlı bir şehircilik hamlesi olduğunu vurgulayan Biba, "Kalkınma yalnızca daha fazla üretmek değildir. Doğru yerde üretmek, planlı büyümek, çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Bursa bırakmaktır" dedi.



Bursa Valisi Erol Ayyıldız da konuşmasında, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Bursa'nın üretim gücünü daha da ileri taşıyacak KOBİ OSB'nin hayata geçirilmesinde katkı sunan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti. Projenin Bursa'nın ekonomik büyümesi ve planlı sanayi gelişimi açısından önemli bir kazanım olacağını ifade eden Ayyıldız, sürece destek veren tüm kişi ve kurumları kutladı.



Lansmanda ayrıca TEKNOSAB KOBİ OSB'nin tanıtım filmi izletilirken, başvuru sisteminin de tanıtımı yapıldı. Daha önce talepte bulunan firmaların bilgilerini güncelleyebileceği, yeni başvuruların ise sektör ve ihtiyaç duyulan üretim alanına göre dijital ortamda alınacağı bildirildi.