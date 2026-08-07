Küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda benzinin litre fiyatında 1,43 TL’lik artış öngörülüyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu zammın yüzde 25’inin ÖTV’den karşılanması bekleniyor. Böylece fiyat artışının pompaya yaklaşık 1,06 TL olarak yansıması tahmin ediliyor.

Öte yandan benzinde cuma günü için hesaplanan 4,35 TL’lik indirim sürücülere yansımadı. İndirimin tamamının ÖTV düzenlemesi kapsamında karşılanması nedeniyle pompa satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.