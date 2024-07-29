Aracın bir kaza sonucunda ağır hasar görmesi ve kullanılamayacak hale gelmesi sonucunda bütün fonksiyonları ve değerini yitirmesi aracın pert hale gelmesi demektir.

Bir aracın pert olabilmesi için kasko değerinin yüzde 70 ve üstünde bir hasar kaydı oluşması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra pert haricindeki diğer kaza durumlarında araçta bir hasar kaydı oluşmaktadır. Bu hasar kaydına aynı zamanda tramer adı da verilmektedir. Şimdi hep birlikte araç hasar kaydı öğrenme ve pert sorgulaması nasıl yapılır bakalım.

Araç pert sorgulama nasıl yapılır?

Bir aracın pert sorgulaması iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar:

Tramer ile araç pert kaydı sorgulaması,

E-Devlet ile aracın pert sorgulaması yapılabilir.

E-Devlet Pert Kaydı Sorgulama

Ücretsiz pert kaydı sorgulama yapmak isteyenler e-Devlet sistemine giriş yapabilirler.

Araç satın almak ya da aracını satmak isteyen kişiler e-Devlet araç hasar kaydı sorgulama sayfasına girmelidirler. Bunun için;

E-devlet sisteminde ilgili sayfa olan (https://www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama) bu web linkine tıklayabilirsiniz. Bu sayfada kimlik bilgilerini doğruladıktan sonra kendi üzerinize kayıtlı olan araçların hasar ve pert kaydı bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bu yöntemin haricinde bir de araç pert kaydı için SMS sorgulaması yapabilirsiniz.

SMS İle Araç Pert Kaydını Sorgulama

Sms ile aracın hasar kaydını öğrenme yoluna tramer adını vermekteyiz. Sizde bu yöntemi kullanmalısınız ki biz size her araç alımında bunu yapmanızı tavsiye ediyoruz. Sms ile sorgulama yapmak için;

Tramer ile araç pert sorgulaması için aracın plakası bitişik halde yazılarak 5654’e SMS olarak göndermelisiniz. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından verilen hizmette her bir araç pert sorgulama SMS ücreti 7,5 TL’dir. Sorgulama neticesinde aracın karıştığı kazalar, hasar durumu, ne kadar ceza ödediği, kazanın büyüklüğü, pert kaydı ve benzer bilgiler detaylı bir şekilde görüntülenecektir.

Aracın Perte Çıktığı Nasıl Anlaşılır?

Satın alacağınız bir aracın perte çıkıp çıkmadığı hasar raporları ile oynanıp oynanmadığını da kontrol etmelisiniz. Ne yazık ki ülkemizde bir çok kişi haksız kazanç elde etmek ve kişileri kandırmak konusunda bir hassasiyet göstermemektedir.

Siz bir araba alırken hasar kaydı ile ilgili bilgileri öğrendikten sonra bu hasar kaydı biraz fazla ama önemli değil diye düşünebilirsiniz. Ancak asıl yaşanan kazanın ve hasarın çok daha büyük olup olmadığını kontrol ettirmelisiniz.

Bu noktada ekspertizler bize yardımcı olmaktadır. Aracın perte çıkıp çıkmadığı ekspertiz raporu ile öğrenebiliriz. Kaza sonucunda sigorta şirket hurda değerini ve tamir masraflarını topladıktan sonra bu miktar aracın kasko değerini aşarsa araca pert kaydı verilir.

Araçlara pert kaydı konulurken aracın ağır hasar görmüş olması gerekir. Ancak bazı durumlarda yukarıda da söylemiştik aracın pertlik olması engellenebilir ve ağır hasar kaydı alması sağlanabilir. Araç sigorta ve kasko ekspertizleri bunun için genellikle aşağıdaki durumlara bakmaktadır;

Araba önden hasar görmüş mü?

Araç ciddi meblağlarda hasara uğramış mı?

Aracın tamir maliyeti yüksek mi?

Bu verilere bakılarak aracın pert olup olmadığına karar verilir. Kısaca özetlersek;

Aracın gördüğü ağır hasar sonrasında hasarın büyüklüğü, aracın piyasa fiyatının yüzde 70’ine denk gelirse ya da

Aracın hurda değeri, aracın piyasa fiyatının yüzde 30’una denk gelirse araç pert kabul edilir.

Aracına pert kaydı konulan sürücüler Trafik Şube bürolarına giderek araçlarını trafikten çektirmelidirler.

Hasar Kaydı Sorgulama

Yukarıda bahsettiğimiz bütün sorgulama yöntemleri ile pert kaydı olmaması ve belirli bir hasarın oluşması sonuçlarını da görebilirsiniz.

Araç hasar kaydını da yine e-devlet ve tramer sms ile öğrenebilir ve sonuçlarını görebilirsiniz.

Plakayı yazın, TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664 ‘e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa bile, hasar geçmişi cebinize gelecektir.

‘e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa bile, hasar geçmişi cebinize gelecektir. ERP (Eksper Raporu) olan kazalarda değişen parçaları öğrenmek için PARCA boşluk PLAKA boşluk HASAR TARIHI yazıp sorgulama yapılabilmektedir.

olan kazalarda değişen parçaları öğrenmek için boşluk boşluk yazıp sorgulama yapılabilmektedir. Şasi No ile sorgulamalarda ise HASAR boşluk şasi numarasını yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Hasar Kaydı İçin Detaylı Plaka Sorgulama

Büyük harflerle “DETAY” yazıp daha sonra boşluk bırakarak araca ait “Plaka“yı yazıp TURKCELL, TÜRK TELEKOM ve VODAFONE operatörleri için 5664‘e mesaj gönderdikten sonra detaylı rapor cep telefonunuza mesaj olarak gelecektir.

Detaylı plaka sorgulaması sonucunda;

Aracın markası ve modeli, Daha önce bir plaka değişimi olup olmadığı, Araç ile ilgili hangi illerde tescil kaydının olduğu, Ruhsat sonucuna göre araç türü ile ilgili bir değişimi olup olmadığı, Satın alımdan sonra son sahiplik süresi, Aracın hali hazırda bir kaskosunun olup olmadığı, İlgili aracın trafiğe çıkış tarihi, Daha önce bu aracın toplam kaskolu olduğu süre ve toplam kaskosuz olduğu süre bilgileri anında cebinize gelecektir.

Bu sorgulamayı plaka bilgisi ile yapabileceğiniz gibi aynı zamanda Şasi No ile de detaylı sorgulamaları yapabilirsiniz.

Bu sorgulamayı yapabilmek içinde DETAY boşluk şasi numarasını yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Aracın Değişen Parça Bilgisini Sorgulama

Daha önce geçirilen bir kaza ile araçta bazı hasar kayıtlarının olduğunu ve bunu öğrenmenin yöntemini yukarıda anlatmıştık. Bu hasar kaydı detaylı bir bilgi vermek yerine toplam tutar üzerinden bir kayıt oluşturup size bunun bilgisini verir.

Ancak biliyorsunuz ki bu yaşanan kaza sonucunda eksper aracın tamir edileceği yere gider ve burada değişmesi gereken parçaları belirler.

Bu rapora göre araçta değişen parça bilgileri sorgusu için: PARCA yazın, boşluk bırakın, plakayı yazın. Boşluk bırakın, kaza tarihini yazın. Bütün operatörler için 5664’e mesaj gönderin. Satın almak istediğiniz aracın yapmış olduğu bir kazaya ait eksper raporunda yer alan değişen parça bilgileri anında cebinize gelecektir.

Şasi No ile parça bilgisi sorgulamalarda ise PARCA boşluk şasi numarasını yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Kaza Tespit Tutanak Bilgisi Sorgulama

Trafik kazasına karışanların kendi aralarında tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) sorgusu için:

KTT yazın, boşluk bırakın, plakayı yazın, Yine bütün operatörlerde aynı olacak şekilde 5664’e mesaj gönderin. Bu servis ile kazaya karışanların kusur oranlarını da öğrenebilirsiniz.

TC Kimlik No ile kaza tespit tutanağı sorgulamaları da yapabilirsiniz. Bunun için ise KTT boşluk TC Kimlik Numarası yazarak sorgulama yapmanız mümkündür.

Araç Hasar Sorgulama İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

​Hasar Geçmişi Sorgulama hizmetiyle sunulan hasar bilgileri, 2003 yılından itibaren sigorta şirketleri tarafından yapılan kasko ve trafik sigortası hasar ödemeleri ile sınırlıdır.

Hasar bilgileri bir defaya mahsus cam hasar ödemelerini içermemektedir.

Tutanak sorgulama hizmetinde trafik kazasına karışanların kendi aralarında tuttuğu Kaza Tespit Tutanağı (KTT) bilgileri esas alınmıştır. Polis ve jandarma tarafından tutulmuş kaza bilgisi kayıtları bu hizmet kapsamında yer almamaktadır.

Bütün bu sorgulamalar resmi bir işlemin yapılması halinde ortaya çıkmaktadır. Araç sahibi yaşadığı kaza sonrasında kendi parası ile aracını yaptırırsa sigorta şirketi bir kayıt tutamayacağı için araç hasar kaydı oluşmayacaktır.

Bu sebepten araç alımlarınızda sadece bu sorgulamaları yapmakla yetinmeyip servis ve özel ekspertizlerde aracın son durumu ile ilgili bilgileri edinmek için rapor alınız.