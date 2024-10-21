Bilecik’te hapis cezasıyla aranan şahıs emniyet güçleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otobüs durağında kıskıvrak yakalandı.

Bilecik’te devriye atan polis ekipleri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi durağında şüpheli hareketlerinden dolayı şahsı yanına gitti. Yapılan GBT sorgusunun ardından şahsın Konya Ağır Ceza İlamat Masası’nca, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan, ‘Olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 6 yıl 18 ay süreyle hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildiği öğrenildi.