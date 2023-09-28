Arap ne demek, Arap adı nereden geliyor, Arap sözcüğünün etimolojik kökeni ne?

Tarihte Arap ismine ilk defa Asur vesikalarında rastlanmaktadır.

Kendilerine de uzaktan akraba olan bugünkü Hicaz Araplarına Asurlular, Arabaya demiştir. Süreç içerisinde bu isim Arab halini almıştır.

ARAP SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI ÜSTÜNE FARKLI GÖRÜŞLER