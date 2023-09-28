Arap ne demek, Arap adı nereden geliyor, Arap sözcüğünün etimolojik kökeni ne?
Tarihte Arap ismine ilk defa Asur vesikalarında rastlanmaktadır.
Kendilerine de uzaktan akraba olan bugünkü Hicaz Araplarına Asurlular, Arabaya demiştir. Süreç içerisinde bu isim Arab halini almıştır.
ARAP SÖZCÜĞÜNÜN ANLAMI ÜSTÜNE FARKLI GÖRÜŞLER
- Batı anlamına gelen Sami kökenli bir sözcüktür. Yukarıdaki menşe ile bağlantılı olmalı. Bu sözcük Mezopotamya’daki uygarlıklarca Fırat’ın batısındakiler için kullanılmıştır.
- Karalar yurdu ya da bozkır manasında gelen İbranice Arabha ile de ilişkilendirenler vardır ki İbraniler de Asurlular gibi Semitik kavimlerdendir.
- Yine göçebe manasına gelen erebhe ile ilişkilendirenler vardır. Ki bilindiği gibi çöl Arapları, İslamiyet’e kadar merkezi bir devlete sahip olmadığından göçebe şekilde hayatlarını idame ettiriyorlardı.