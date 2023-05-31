Aras Bulut İynemli, Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği iş birliğiyle sürdürdüğü “Yarını Kodlayanlar” projesi için Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortaklaşa başlattığı “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner teknoloji sınıfının açılışına katılan Aras Bulut İynemli, ilk ziyaretini Kahramanmaraş Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu’na yaptı.

Gezici eğitim çadırında çocuklarla bir araya gelen sevilen oyuncu, depremzede çocuklarla bol bol sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

İynemli, “Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesinin afet bölgesindeki çocuklarımızın hayatında önemli bir renk, geleceğe yönelik hayallerinde önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Bu projeyi gönülden destekliyorum” dedi.

Afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlanmasının hedeflendiği “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” proje kapsamında bölgede 4 konteyner teknoloji sınıfının kurulması ve toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedeflendi.