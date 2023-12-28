Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, iş dünyasının saygın etkinliklerinden biri olan ‘Altın Lider Ödülleri’nde büyük bir başarı elde etti. Yüzlerce şirket ve on binlerce çalışanın katılımıyla gerçekleşen oylama sonucunda şirket; CEO, CFO, CMO ve CHRO kategorilerindeki 4 ödülün yanı sıra ‘Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü’nü de kazanarak öne çıktı.

Aras Kargo, prestijli kurumlardan aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Türkiye genelinde 70 binin üzerinde iş insanının katılım gösterdiği Altın Lider Ödülleri’nde Aras Kargo; CEO, CFO, CMO ve CHRO kategorilerinde dört ödülün yanı sıra ‘Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu.

18-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen Altın Lider Ödülleri’nde açıklanan sonuçlara göre; ‘Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO’su’ ödülünü Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, ‘Türkiye’nin En Beğenilen CFO’su’ ödülünü Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen, ‘Türkiye’nin En Beğenilen CHRO’su’ ödülünü İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, ‘Türkiye’nin En Beğenilen Altın Lider CMO’su’ ödülünü ise Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu aldı.

Türkiye’nin en beğenilen 50 CEO’sundan biri olarak seçilen ve ‘Altın Lider 2023’ ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın takdim ettiği Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, ödül töreninde şirketin 4 farklı kategoride ödül kazanarak layık görüldüğü ‘Türkiye’nin Altın Liderleri Büyük Ödülü’nü de teslim aldı.

Konuşmasında Altın Lider Ödülleri’nde CEO, CFO, CMO ve CHRO kategorilerinde toplamda 4 ödül kazanan şirketin başarısına değinen Ayyarkın, “Öncelikle, takdir görmenin bizim için çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Hizmet sektörü hemen hemen her sektörün daha ileriye gidebilmesi için var gücüyle gece gündüz çalışan Türkiye’deki ticaretin ve lokomotifin daha anlamlı bir şekilde geliştirilmesi için önemli bir rol edinmiş durumda. Dijitalleşen ve farklılaşan bu dünyada bizler tüm paydaşlarımızı doğru anlayıp farklı çözümlerle değer oluşturan bir kurum olmak için çalışıyoruz. Aras Kargo olarak 40 yılı aşan tecrübemizle yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculuktaki zorlukların farkındayız. Ülkemizde özellikle dijital çağın farklılaşmasıyla birlikte gelişen bir e-ticaret pazarı var. Perakende sektörü ve e-ticaretin geleceğine dair soruları tartışarak tüm paydaşlarımızla birlikte yanıtları bulduğumuzda önce “mutlu çalışan”, sonra da “mutlu müşteri” profiline özen gösteriyoruz. Huzurlarınızda bu ödülü; salgın, doğal afet gibi olağanüstü zamanlarda dahil olmak üzere hayatı bizim için her zaman kolaylaştıran sektörün gerçek kahramanları kuryeler için alıyorum” dedi.

Ayyarkın, sözlerini tamamlarken yeni yüzyılda liderler için en kritik rolün, Türkiye’nin büyümesine değer katabilecek yeni liderleri yetiştirmek ve bayrağı devretmek olduğunu vurguladı.