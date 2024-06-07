Aras Kargo tüm işletmeler için e-ihracatı kolaylaştıracak yeni Aras Global platformunu duyurdu. Aras Global’in yeni platformu ile hem her ölçekten e-ticaret şirketleri hem de bireysel kullanıcılar, tek bir site üzerinden farklı lojistik sağlayıcılardan fiyat ve gönderim zamanı alabiliyor.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin açığa çıkmasına katkı sağlayacak yeni hizmetini duyurdu. Şirketin yeni kurduğu Aras Global platformu ile her ölçekten e-ticaret şirketi ve bireysel kullanıcılar tek bir site üzerinden farklı lojistik sağlayıcılardan anında fiyat ve gönderim zamanı alabilecek. Dünyanın önde gelen e-pazaryerleri entegrasyonu sayesinde, ürünlerinin gönderim sürecini yönetip takip edebilecek. Platformun altyapısı ile yurt dışına e-ihracat yapmak ve kargo göndermek çok kolaylaşacak.

“E-ticaret firmalarını lojistik partnerlerimizle buluşturuyoruz”

“Platform, tüm lojistik partnerlerimizi ve e-ticaret firmalarını tek bir çatı altında buluşturarak, pürüzsüz bir entegrasyon ile bütünsel bir kargo gönderim süreç yönetimi sağlıyor. Bugün itibarıyla arasglobalkargo.com adresli sitemizi canlıya alarak hizmet vermeye başladık” sözleriyle Aras Global’in yenilikçi platformunu tanıtan Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay, Worldef İstanbul 2024 e-ticaret fuarında gerçekleşen lansmanda şunları söyledi: “Şirket olarak, bugün Avrupa lojistik devi Avusturya Postanesi şemsiyesi altında, Almanya’dan Çin’e kadar uzanan kesintisiz ağımızla iş ortaklarımıza uçtan uca hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin e-ihracat potansiyelinin gerçekleşmesi için Türkiye’den e-ticaret işletmelerini yurt dışına taşıyacak bir köprüye ihtiyaç olduğunu görmüş, bu potansiyeli canlandıracak bir altyapı sunmak üzere, geçtiğimiz yıl platformu kurarak uluslararası pazarlara açılma stratejimizde önemli bir atılım gerçekleştirmiştik. Bugün ise Aras Global’i yepyeni bir platforma dönüştürdüğümüzü duyurmak için buradayız. Teknolojide ulaştığımız yetkinliğimizle Avrupa’ya sektörel teknoloji ihraç eden Aras Digital iştirakimiz tarafından geliştirilen platformumuz sayesinde Türkiye’nin ihracatta imza attığı atılıma, e-ihracat alanında katkı sunacağımız için kıvançlıyız.”

Global e-pazaryerleri ile entegre

Altınay, platforma ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Platformumuz, kurumsal iş ortaklarımızın sistemlerine tam entegrasyon ile süreç yönetimine verimlilik ve kolaylık sağlayacak. ‘Adresinizden tüm dünyaya’ diyerek hayata geçirdiğimiz platform olarak ilk etapta dünyanın en popüler e-pazaryerleri olan Etsy, Amazon ve Ebay ile iş birliğimizi başlattık. İlerleyen dönemde bu e-pazaryerlerinin sayısını hızla artıracağız. Türkiye’den kargo göndermek isteyen e-ihracat firmaları ve bireysel kullanıcılar, şirketimizin global ölçekli lojistik partnerleri olan Fedex, UPS, DHL ve Starex Global’in yanı sıra şirketimizin farklı destinasyonlara yönelik çözümleri sayesinde anında fiyat ve gönderim zamanı bilgisi alarak süreç yönetebilecek. Proforma/invoice oluşturma, kredi kartı ile ödeme, gönderiye ait statü kodlarının ilgili pazaryerine entegrasyonu ve takibi gibi avantajlarla gönderim süreci de kolaylaşacak.”

Doğu Avrupa’da 8 ülkeye ucuz ve sürdürülebilir kargo hizmeti sağlayacak

Yapılan açıklamaya göre, şirket 2023 yılında, Azerbaycan’ın önde gelen kargo şirketi Starex’in yüzde 75 hissesini alarak ülkede Aras Kargo Global markası ile hizmet vermeye başlamıştı. Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarıyla iş ortaklığı yapan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon adet kargoyu Azerbaycan’a taşıyan şirket, uzun vadede Azerbaycan’ın lider kargo şirketi olmayı, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi yakın pazarlara uzun vadeli bir perspektifle yatırım yapmayı hedefliyor.

Ramazan Altınay, Avusturya Postanesi’nin Orta ve Doğu Avrupa’nın 8 ülkesindeki iştirakleri ile iş birliği içinde çok yakında Slovenya, Slovakya, Hırvatistan, Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da dahil olduğu bölgeye B2B faaliyet gösteren ve e-ihracat yapan firmalar için ucuz ve sürdürülebilir kargo hizmetini, Aras Global Kargo platformu üzerinden sunacaklarının da müjdesini verdi.