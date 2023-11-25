Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hiçbir resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler'in Ocak ayında başka bir takıma kiralanacağı gündeme geldi. Arda Güler, "Florentino Perez söz konusu değil dedi' açıklamasında bulunmuştu. Real Madrid, Ocak ayında Arda'nın baika bir kulübe kiralanması konusunda son kararını verdi.

ARDA GÜLER'DE FARKLI STRATEJİ

Real Madrid'de Arda Güler'in geri dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmeyecek. Eflatun-beyazlılara transfer olmasının ardından üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle hiçbir resmi karşılaşmada süre alamayan Arda Güler'in en kısa süre sahalara geri dönüş yapması için tüm imkanlar seferber edildi.

İspanyol basını Real Madrid'in Arda Güler için endişeli olduğunu öne sürdü fakat futbolcunun yeniden yeşil sahalara dönüş yapabilmesi adına 180 derecelik bir dönüş yaparak farklı bir strateji yürüteceği iddia edldi.

Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid'in teknik ve saplık heyeti oyuncunun geri dönüşüne ilişkin herhangi bir bilgi akışı sağlamayacak ve futbolcunun sadece sahaya odaklanmasını sağlayacak. Haberde kulübün oyuncuya her zamankinden daha sabırlı olacağı vurgulandı.Kulübün Arda Güler'in fiziksel gelişimini yakından takip edeceği öne sürülen haberde 1 aydan önce sahalara dönüş yapması beklenen genç oyuncuya bu konuda baskı yapılmayacağı aktarıldı.

Haberin detayında "Sakatlığını bir kez daha nüksetmesi, bacaklarından çok zihinsel olarak acı çeken bir çocuğun kalbine gerçek bir bıçak saplanması anlamına gelecektir." ifadelerine yer verildi.

ARDA GÜLER KİRALIK SEÇENEĞİNİ KAPATMIŞTI!

Real Madrid'e imza attığı basın toplantısında başka bir takıma kiralık olarak gitmeyeceğini belirten Arda Güler, "Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hocamız bunun söz konusu olmadığını söyledim. Buraya oynamaya geldi." açıklamasında bulunmuştu.

Arda Güler'in sezon başında Real Betis ve Bayer Leverkusen gibi kulüpler kiralık olarak gidebileceği iddia edilmişti. Ayrıca İspanyol basını son günlerde Arda'nın devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanabileceğini öne sürmüştü.

AS: ARDA GÜLER KİRALANMAYACAK!

Tüm bu iddiaların aksine AS'ta yer alan habere göre Real Madrid henüz hiçbir resmi karşılaşmada faydalanamadığı Arda Güler'i Ocak ayında hiçbir kulübe kiralamama kararı aldı.

As'tan Joaquin Maroto'nun haberine göre sezon başında Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gitmesi yakın bir ihtimal olarak görülse de teknik heyet ve Arda Güler bunu reddetti.

Maroto, son günlerde İspanyol basınında Arda Güler'in Ocak ayında kiralanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve Real Madrid'in sakatlığını atlatmasının ardından Arda Güler'den fayalanacağını ifade etti.

Estadio Deportivo'nun AS'a dayandırdığı haberde şu ifadeler kullanıldı:

AS'ın haberine göre, Arda Güler'in kafasını kurcalayan bir şey de kiralık gitmeyi reddetmesiydi ve birkaç kulüp onu kiralamakla ilgileniyordu. Bu kulüpler arasında Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen de vardı ve Real Madrid Türk oyuncuya bu seçeneği sunmuş ancak o reddetmişti. Herkes Xabi Alonso'nun Güler'le, Güler'in de Xabi Alonso ile bir sezon geçirebileceğini düşünüyordu ancak Türk oyuncu sakatlanana kadar Real Madrid'i tercih etti.

Ocak ayında Türk oyuncunun kiralık olarak gitmesi beklenmiyor, zira tüm taraflar genç oyuncunun Real Madrid'e alışma sürecini tamamlaması ve Real Madrid oyuncusu olarak kendine olan güvenini kazanması için en iyisinin, Real Madrid'e katıldıktan kısa bir süre sonra yaşadığı sakatlığı geride bırakması olduğu konusunda hemfikir.