Bugün sabah saatlerinde sıcaklığı 13 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu gökyüzü ve sağanak yağış geçişleriyle birlikte en yüksek termometreler 20 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde yağış geçişleriyle birlikte termometreler ciddi düşüş yaşanırken gün içerisinde en yüksek sıcaklık 8 derece olacak.

Pazartesi sabah saatlerinde termometreler eksi 2 dereceye gerilerken gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 9 derece seviyelerinde ölçülecek.

Salı) sabah saatlerinde 1 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzü ve yağış geçişleriyle birlikte 16 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 18 dereceye kadar yükselirken, şehir genelinde yağış bekleniyor.