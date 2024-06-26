La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük zaferler elde eden Real Madrid, takımın sadık isimlerinden Nacho Fernandez ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho'ya şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fernandez’in ayrılığı İspanya’da büyük yankı uyandırırken, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’den de duygusal bir veda mesajı geldi. Güler, sosyal medya hesabında Nacho Fernandez ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak kaptanına veda etti.