Programa Belediye Başkanı Yardımcısı Fevzi Dülger, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik kapsamında, yöresel sanatçılar Dilara Senemoğlu ve Mehmet Akbulut sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Folklor ekibinin sergilediği gösteri geceye renk katarken, etkinliğe katılan misafirlere geleneksel lezzetlerden biri olan kaz ikram edildi.

Etkinlikte konuşan İnegöl Posoflular Derneği Başkanı Ayhan Çamlıdağ, Ardahan’ın kurtuluşunun önemine vurgu yaparak Posof halkının kahramanlıklarını anlattı.

Çamlıdağ konuşmasında, Ardahan’ın kurtuluşunun yalnızca bir tarih olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini tüm dünyaya ilan ettiği şanlı bir direnişin simgesi olduğunu belirtti. Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Çamlıdağ, Posof halkının bu mücadelede büyük fedakarlıklar gösterdiğini ifade etti.

"Düşman, Ardahan'ı esir almak istedi. Ama unuttukları bir şey vardı! Bu topraklarda kanı dökülen her Türk, bayrağımız için bir kale; her ocağı tüten yuva, bağımsızlığımız için bir siperdir! Ardahanlı kahramanlar, atalarından miras aldıkları o büyük iman ve vatan aşkıyla düşmana geçit vermedi!" sözleriyle Posof’un mücadelesine dikkat çeken Çamlıdağ, bu zaferin Posof halkının tarihe altın harflerle yazılan fedakarlıklarıyla kazanıldığını belirtti.

"Türk ordusu 23 Şubat 1921'de Ardahan'a girdiğinde, Posof'un yiğitleri çoktan düşmana karşı en ön saflarda savaşmış, vatan aşkıyla her karış toprağı korumuştu. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın kanlarıyla kazanılan bu kutsal topraklara sahip çıkmak, birlik ve beraberlik ruhunu sonsuza kadar yaşatmaktır." ifadelerini kullanan Çamlıdağ, bu toprakların ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını belirtti.

İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Fevzi Dülger ise "Bu gecelerin bizler için önemi çok büyük. Ben de İnegöl'de yaşayan Posoflu bir hemşehriniz olarak aynı zamanda İnegöl Belediye Başkanı yardımcısı olarak hem İnegöl'e hem Bursa'ya hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bizler uzun yıllardır İnegöl'ü kendimize vatan edinmiş gurbetçileriz. Ama her yerde çok rahat İnegöllüyüz diyebiliyorum. Evlatlarıma zaten birisi sorduğunda nerelisin diye İnegöllüyüz diyorlar. Bizler yine de Posoflu İnegöllüler olarak burada yaşıyoruz. İnegöl'e katma değer sağlıyoruz. İnegöl için çalışıyoruz, İnegöl'e yatırım yapıyoruz. Bunun çok değerli olduğunu hepimize hatırlatmak istiyorum. Kent yaşamının, kentlilik bilincinin hepimize geçtiğini çok iyi görüyorum. 1950'li yıllardan bugüne çok kıymetli hemşehrilerimi buralara gelmişler, buraları yurt edinmişler. Bu çiçek bahçesi diye tabir ettiğimiz İnegöl'ümüzde, çünkü biliyorsunuz İnegöl'de 81 vilayetin 81'inden de vatandaşımız yaşıyor. Çok güzel bir çiçek bahçesi diyoruz. Bunun bir rengi de bizler oluyoruz. Burada övünerek söyleyeceğim ki bugüne kadar Posoflu herhangi bir hemşehrimizden kaynaklı hiçbir sıkıntı, problem bana gelmedi. Bu konuda lütfen alkış istiyorum. Biz şimdi belediyeci olduğumuz için biraz da bu dönem imar işlerine bakıyorum maalesef kaçak yapı falan bizi üzdüğü oluyor. Ama bu konuda Allah razı olsun, bizim hemşehrilerimiz bizim yüzümüzü ak ediyor, bize hiçbir şekilde problemli bir işle alakalı gelmiyor. Bizde bunun vermiş olduğu rahatlıkla bu memlekette en güzel şekilde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu geceler bizler için değerli dedik, bizi bir araya getiriyor, kaynaştırıyor. Bizi İnegöl'deki dostlarımızla kaynaştırıyor. Çünkü bugün burada ben bakıyorum İnegöl'de hukukumuz olan çok değerli hemşehrilerimizden çok değerli arkadaşımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

