İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yaptığı ihbar üzerine Arex Sigorta AŞ’de görev yapan bazı isimler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, şüphelilerin “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında mali sıkıntı yaşayan şirketlerden prim dışında aşırı yüksek tutarlarda para topladıkları iddia ediliyor.

Ayrıca şüphelilerin, iltisaklı acenteler üzerinden poliçe primlerinde usulsüz değişiklikler yaparak haksız kazanç sağladıkları da belirtildi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu kapsamda yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, 18 şüphelinin gözaltına alındığı, 12 kişiyle ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirildi.