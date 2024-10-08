14. Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan yazar Selma Argon, dedesi Mehmet Akif’i anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Savaşın ve Acının Edebiyatı” temasıyla kapılarını açtığı 14. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden ünlü yazarları ağırlıyor. Bu kapsamda İstiklal Marşı Yazarı Mehmet Akif’in torunu yazar Selma Argon da okurlarla buluştu. Karamürsel Alp Salonu’nda “Dedem Mehmet Akif Ersoy” adlı bir söyleşi gerçekleştiren Argon, “Akif, inanmış bir adamdı. Dedem, vatanı ve milletin için ailesini geride bırakarak, Milli Mücadele’ye destek veren büyük bir şahsiyettir” dedi.

“HEDEF DEĞİŞMİYOR, YÖNTEM DEĞİŞİYOR”

Yazar Argon söyleşisinde Mehmet Akif’in ileriyi gören insanlardan biri olduğunu söyledi. Şuanda yaşanılanları Mehmet Akif’in tahmin ettiğini ifade eden Argon, “Dedem ileriyi gören insanlardan birisiydi. Şu anda yaşadıklarımızı o zamandan tahmin etmiş. Düşmanlarımızın 10- 20 sene sonrasını değil 1000 sene sonrasını düşünerek plan yaptıklarını söylemiş. Günümüzde bunu daha iyi anlıyoruz. Hedef değişmiyor. Yöntem değişiyor. Her zaman hedef biz olduk. Şu anda yine hedef biziz. Topraklarımız, ilkelerimiz ve Türklük varlığımız hedef. Dedem hala bize sesleniyor. ‘Birlik olun’ diyor. Bizi topla tüfekle yıkamazlar ama içimize fesatlık düşürürler. Biz birbirimizle uğraşırken güzel topraklarımız ellerimizden kayıp gider” şeklinde konuştu.

“İSRAİL LANETLENMİŞ BİR IRK”

Maddi olan hiçbir şeyin dedesi Mehmet Akif için önemli olmadığını söyleyen Argon, tek hayalinin vatanın ve İslam Birliği’nin kurulmasını olduğunu aktardı. Argon, “Görüyorsunuz şu an İslam Birliği kurulmadı. Yanan ateşleri sadece kınamakla geçiriyoruz. İsrail lanetlenmiş bir ırk. Yaptıkları zulümlerden toprak ağladı, ağaçlar ağladı ve Filistin diye bir yer kalmadı. Buna nasıl toplu olarak isyan edilmez? İsrail’in arkasında çok büyükler var. Bir gün tek başına kalacak. Allah her şeyi görüyor” ifadelerini kullandı. Argon’a konuşmasının sonunda Yerel Kalkınma Ofis Başkanı Hasan Aydınlık tarafından Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin tanıtımı için hazırlamış olduğu Havadan Fotoğraflarla Kocaeli adlı kitap takdim edildi.