Arı sokması çoğu insan için tam anlamıyla bir baş belasıdır. Arının soktuğu bölgede geçici ve keskin bir ağrı, şişme, kızarıklık, sıcaklık ve kaşıntı hisleri yaşayabilirsiniz, ancak alerjik bir sorununuz olmadığı sürece ciddi bir komplikasyon göstermeniz pek olası değildir. Ek olarak arı sokmasının bazı insanlara zararlarından çok faydası vardır ve bu şanslı kesimde bulunanlar tedaviye ihtiyaç duymazlar.

Arılara alerjiniz varsa veya birkaç kez sokulursanız arı sokmaları sizin için biraz sorun yaratabilir. Hatta yaşam kalitenizi bile tehdit edebilirler.

Bir bal arısı elinizi, kolunuzu veya vücudunuzun herhangi bir bölgesini soktuğunda, iğnesi cildinizde kalacaktır ve bu da arının ölmesine sebep olacaktır. Bal arıları, soktuktan sonra ölen tek arı türüdür. Yaban arıları ve diğer (sarı, kızıl veya siyah renkli arılar gibi) türler iğnelerini cildinize bırakmazlar ve tekrar (ve tekrar..) sokabilirler.

Arı sokması sırasında, ağrıya ve diğer semptomlara neden olabilecek zehirli bir toksin vücuda salınır. Bazı kişilerin bu toksine alerjisi vardır. Hafif alerjik reaksiyonlar, sokma bölgesinde aşırı kızarıklığa ve şişmelere neden olacaktır.

Şiddetli alerjik reaksiyonlar genellikle şunlara neden olur:

kurdeşen (ürtiker)

tenin solması

şiddetli kaşıntı ve şişlik

dil ve boğazda şişme

nefes almada zorluk

nabzın yükselmesi

mide bulantısı ve kusma

ishal

hafif baş dönmesi ve bilinç kaybı

Arı sokmasına karşı şiddetli bir reaksiyon belirtiniz varsa, bir acil yardıma başvurmak gereklidir. Ciddi semptomlar göstermek, yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir.

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Arı Sokmasına Karşı Evde Neler Yapabilirim?

Arılara alerjiniz yoksa veya ciddi bir alerjik reaksiyon belirtileri yaşamıyorsanız, arı sokmalarının çoğunu evde rahatlıkla tedavi edebilirsiniz.

Bir bal arısı sizi sokarsa, iğneyi hemen tırnağınızın kenarıyla veya kredi kartı gibi bir kartın kenarıyla kaldırın. Bu, cildinize salınan toksin miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Arı sokmasının gerçekleştiği bölgeyi sabun ve suyla yıkayın. İğne bölgesini buzlamak, zehir emilimini azaltmanın en etkili yoludur. Ayrıca şişliğin azalmasına da yardımcı olacaktır.

Arı sokması semptomlarına yönelik çoğu evde tedavi yöntemleri bilimsel araştırmalarla desteklenmemektedir. Yine de nesillerdir aktarılan ve uygulanan geçerli yöntemlerdir.

Nasılsa her insanın evinde bulunan aşağıdaki materyaller, arı sokması semptomlarınızı azaltmanıza ve ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır:

Bal

Bal, yara iyileşmesi, ağrı ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Arı sokmalarını balla tedavi etmek için etkilenen bölgeye az miktarda uygulayın. Çok sıkı olmayan bir bandajla örtün ve bir saate kadar bekletin.

Karbonat

Karbonat içeren bir diş macunu kullanarak, ağrı, kaşıntı ve şişmeyi azaltmak oldukça mümkündür. Etkilenen bölgeye kalın bir tabaka karbonat içeren diş macunu sürün. Bir süre bekledikten sonra semptomlarda iyileşme göreceksiniz.

Elma Sirkesi

Elma sirkesiyle birlikte birçok diğer sirke türü, arı sokmasına iyi gelmesiyle bilinir. Sirkeye batırdığınız bir pamuğu arı sokması bölgesine uygulayın ve bir süre sonra suyla birlikte durulayın.

Aspirin Tableti

Arı sokmasının ağrısını ve şişmesini azaltmak için popüler bir ev çözümü de, arının soktuğu bölgeye ıslak bir aspirin veya aspirin macunu sürmektir.

Bir yol da sokulan bölgeye amonyak uygulamasıdır, ancak buna etraflıca değinmeye pek gerek görmedik.

Arı Sokmasına Karşı Bazı Otlar ve Yağlar

Aşağıdaki bitkilerin yara iyileştirici özellikleri vardır ve arı sokmasının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir:

Aloe vera, cildi yatıştırması ve ağrıyı hafifletmesi ile bilinir. Bir aloe vera bitkiniz varsa, bir yaprağını kırın ve jeli doğrudan etkilenen bölgeye uygulayın.

Calendula kremi, küçük yaraları iyileştirmek ve cilt tahrişini hafifletmek için kullanılan bir antiseptiktir. Kremi doğrudan sokulan bölgeye uygulayın ve bir bandajla örtün.

Lavanta esansiyel yağı, iltihap önleyici özelliklere sahiptir ve şişliğin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Uçucu yağı, hindistancevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağla seyreltin. Karışımı arının soktuğu bölgeye birkaç damla damlatın.

Çay ağacı yağı doğal bir antiseptiktir ve arı sokmasının sebep olduğu ağrıyı hafifletebilir. Bir taşıyıcı yağ ile karıştırın ve arının soktuğu bölgeye hafifçe uygulayın.

Cadı fındığı bitkisi, böcek ısırıkları ve arı sokmaları için denenmiş ve gerçek bir bitkisel ilaç niteliğinde bir bitkidir. Enflamasyonu, ağrıyı ve kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Arı sokmasına doğrudan cadı fındığını uygulayabilirsiniz.

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