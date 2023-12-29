İnsanlara neye fobisi olduğunu veya neden korktuklarını sorduğunuzda, birkaç ortak cevap ortaya çıkar: Delik fobisi, halka açık konuşma fobisi, iğne fobisi veya sevdiği birini kaybetme korkusu gibi cevaplar almanız muhtemeldir. Bunlar biraz daha popüler fobiler olsa da, çok nadir bir fobi daha vardır; palyaço fobisi (bilimsel adı: Koulrofobi)

Chapman Üniversitesi tarafından yapılan bir ankete göre insanların yüzde 7,8’i bu fobiden haberdar.

Palyaço fobisi olan insanlar için, birçok kişiyi eğlendiren bu kişilerin yanında olmak tam bir kabustur. Kısaca sirkler, karnavallar veya diğer festivaller bu kişiler için bir korku filminin içinde olmaktan farksızdır. İyi haber şu ki, yalnız değilsiniz ve korkularınızı hafifletmek için yapabileceğiniz şeyler var.

Palyaço Fobisi Belirtileri Nelerdir?

Araştırmacılar, palyaçoların daha çok eğlence sektöründe kullanılsalar da, korkunç ve olumsuz karakterler olarak tasvir edilmesinin(örneğin Katil Palyaço filmi), doğrudan palyaço fobisine sebep olduğunu ortaya çıkardı. Resmi olarak kabul edilmeyen bir fobi olsa da, birçok kişi bu durumla karşı karşıya.

Diğer herhangi bir fobi gibi, Palyaço korkusunun da kendine özgü fiziksel ve zihinsel semptomlar gösterebilir;

Bulantı

Panik

Anksiyete

Ellerde Terleme

Ağız Kuruluğu

Korku

Nefes almada zorluk

Nabızda Artış

Palyaço Fobisine Sebep Olan Nedir?

Fobiler genellikle birçok farklı nedenden kaynaklanır (genellikle geçmişte yaşanmış travmatik ve korkutucu bir olay). Bununla birlikte, bazen tanımlayamadığınız sebeplerden ötürü bu fobiye sahip olabilirsiniz, sebebini asla bilemezsiniz, ancak bildiğiniz tek şey bu fobiye sahip olduğunuzdur.

Koulrofobi ismiyle de bilinen palyaço fobisinin birkaç olası nedeni vardır:

Korku Filmleri: Medyadaki korkunç palyaçolar ile onlardan korkan insanlar arasında ciddi bir bağlantı bulunur. Özellikle etki altında kalınabilecek yaşlarda (yani çocukken) çok fazla korku filmi izlemek, kalıcı bir fobiye sebep olabilir.

Medyadaki korkunç palyaçolar ile onlardan korkan insanlar arasında ciddi bir bağlantı bulunur. Özellikle etki altında kalınabilecek yaşlarda (yani çocukken) çok fazla korku filmi izlemek, kalıcı bir fobiye sebep olabilir. Travmatik Deneyimler: Zaman zaman sahip olduğunuz fobilerin, yaşadığınız bazı travmalara bağlı olması mümkündür ve bunu güvenilir bir terapist veya aile üyelerinizle konuşarak aşabilirsiniz.

Zaman zaman sahip olduğunuz fobilerin, yaşadığınız bazı travmalara bağlı olması mümkündür ve bunu güvenilir bir terapist veya aile üyelerinizle konuşarak aşabilirsiniz. Öğrenilmiş Fobi: En nadir görülen sebep budur, palyaço korkunuzu sevilen birinden (aile bireyleri gibi) veya güvendiğiniz bir figürden öğrenmiş olabilirsiniz. Ebeveynlerimizden ve diğer yetişkinlerden yaşamın kurallarını öğreniriz, bu yüzden ailenizden veya arkadaşlarınızdan birinin palyaçolardan korkuyor olması, bu fobinin istemsiz şekilde sizde de oluşmasına sebep olabilir.

Palyaço Fobisi Tedavisi ve Yöntemleri

Birçok fobi psikoterapi, ilaç tedavisi ve günlük yaşantıda yapılan değişiklikler yoluyla tedavi edilebilir. Terapistinize danıştığınızda önereceği yöntemler genelde aşağıdakiler olacaktır, ancak bunlarla sınırlı değildir;

1. Psikoterapi

Psikoterapi, kısaca konuşma terapisidir. İki farklı kombinasyonla uygulanan bu terapi, bilişsel davranışçı terapi ve maruz kalma terapisi şeklinde ikiye ayrılır.

Maruz kalma terapisi, kısaca bu korkuyla yüzleşme ve adı üstünde ona maruz kalmak yoluyla uygulanır. Bilişsel davranışçı terapide ise, alyaçolar hakkındaki düşüncelerinizi daha olumlu veya tarafsız olana kadar değiştirmek için terapistinizle yaptığınız konuşmalar yoluyla uygulanır.

2. İlaç Tedavisi

Eğer yalnızca psikoterapi tedavisi uygulamak yeterli görülmez ise, psikoterapi tedavisiyle birlikte ilaç tedavisi de uygulanır. Genelde sakinleştirici gibi ilaçlar önerilir.

3. Günlük Yaşantıda Değişiklikler

Bu aşamada doktorunuz günlük yaşamınızda bazı değişiklikler yapmanızı isteyecektir. Beslenme düzeninizi değiştirmeniz, dengeli ve sağlıklı bir uyku düzeni, meditasyon, yoga ve günlük egzersiz gibi önerileri içerebilir.

Ayrıca doktorunuz, bir sosyal destek grubuna katılmanız yönünde önerilerde de bulunabilir, bu tarz destek gruplarını bulmanızda size yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak bazen insanlar kelebekler, helyum balonları, kalabalıklar veya palyaçolar gibi insanlara zararsız olan şeylerden korkarlar. Palyaço korkusu bir fobi olabilir evet, ancak etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

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