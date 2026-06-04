Yalova-Bursa karayolunda bir süredir sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor. Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde olan bir otomobil, Süpürgelik mevkii yakınlarında arızalanarak yolda kaldı.

Karşı yönden araç geçişlerinin devam etmesi ve yolun tek şerit olarak kullanılması sebebiyle de arızalanan aracın arkasında bulunan sürücüler sollama yapamadı. Kısa sürede Bursa istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araç kuyruğu kilometrelerce uzadı.

Kaynak: İHA