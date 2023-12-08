Doğalgaz kullanımı, kış aylarının gelmesiyle ev ve iş yerlerinde artış gösteriyor. Sertleşen hava şartları nedeniyle kullanıcılar 'Doğalgaz desteği başladı mı ve e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı' gibi konuları araştırıyorlar. 2024 doğalgaz desteği başvuruları için detaylar aşağıda yer almaktadır.

2023-2024 ödeme tarihi için doğalgaz desteği gündemde! İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik belirlenen tutarlarla iki dönemde verilen desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurduğu şekilde artırdı. Erdoğan "İhtiyaç sahiplerine yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

E-Devlet Doğalgaz Desteği Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvurular, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasından gerçekleştirilecek. Doğal gaz yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin PTT kartına aktarılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişiler, PTT'ye giderek doğalgaz faturalarını ibraz edip bu destekten faydalanabilirler.