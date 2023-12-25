Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen kültür sanat etkinlikleri ‘‘Arkadaşım Dalmaçyalı’’ isimli tiyatro gösterimi ile devam etti. Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen programda minikler eğlence dolu bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık kültür sanat etkinlikleri birbirinden değerli tiyatro oyunları ile devam etti. Aralık ayı programları arasında yer alan ve miniklerin büyük beğenisini kazanan ‘Arkadaşım Dalmaçyalı’ oyunu Sosyal Gelişim Merkezi’nde 2 ayrı seansta gerçekleştirildi. Minik sanatseverler tarafından hayranlıkla izlenen tiyatro oyununda şarkılar hep birlikte söylendi. Program sonunda çocuklar oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oyun sonunda sahnede minikler ile fotoğraf çekilen ekip, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, çocukları sanatla buluşturup kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.