Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin aralık kültür takvimi çerçevesinde SGM’de gerçekleştirilen “Arkadaşım Heykel” tiyatro gösterimi çocukların keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı birbirinden renkli, öğretici ve eğlence dolu etkinliklere imza atıyor. Toplumun her kesimine hitap eden bir takvimle sanatseverlerin ilgisini toplayan Büyükşehir, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) çocuklar için eğlenceli organizasyona ev sahipliği yaptı. SGM Gösteri Salonu’nda çocuklar, birbirinden yetenekli isimlerden oluşan çocuk tiyatro ekibiyle buluştu. Gerçekleştirilen “Arkadaşım Heykel” isimli mat sahne oyunu, minikleri kahkahaya boğdu.