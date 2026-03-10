Bursa Süper Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yenişehir Belediyespor ligi lider olarak bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Belediye Başkanı Ercan Özel, 'Yenişehir Belediyespor'umuz, Bursa Süper Amatör Lig 2. Grup'ta bugün oynanan maç ile birlikte şampiyonluğunu ilan etti. Sezon boyunca büyük bir emek ve mücadele ortaya koyan futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yöneticilerimizi ve her zaman takımımızın yanında olan büyük taraftarımızı yürekten kutluyorum. Bu gurur hepimizin' diye konuştu.