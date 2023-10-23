Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde, 16 yaşındaki Erkan Efe Dağoğlu, arkadaşlarıyla birlikte Sarıçam Deresi kenarında otururken kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Dağoğlu ve arkadaşları dere kenarında oturuyorlardı. Birden yanlarına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla ateş açtı. Erkan Efe Dağoğlu, başından, boynundan ve göğsünden vuruldu ve kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, olay yerinden hızla kaçtı.

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi. Ağır yaralanan Erkan Efe Dağoğlu, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra özel bir hastaneye nakledildi. Ancak tüm çabalara rağmen genç yaşta yaşamını yitirdi. Dağoğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, saldırganın yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı. Bu üzücü olayın ardında yatan nedenler henüz netlik kazanmamış durumda.

Ayrıca, dikkat çeken bir başka detay da Erkan Efe Dağoğlu'nun amcasıyla aynı ismi taşıdığı, ancak daha önce 2012 yılında Adana'da bir barda çıkan silahlı ve bıçaklı kavga sonucu yaşamını yitiren amcasının aynı isme sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.