- 500 gr. Dana ciğeri
- Söke un
- Sade organik tuz
- Toz kırmızı biber
- Sıvıyağ
Garnitür İçin:
- 2 patates
- Kırmızı soğan
- Maydanoz
- Çeri domates
HAZIRLANIŞI: 2 adet patatesi küp olarak kesin. Patatesleri kızartın. 500 gr dana ciğerinin ilk önce kanını çıkartın ve süzün. Daha sonra geniş bir kaba dana ciğerini alın ve üzerine un ilave edin tekrar süzgeçten geçirin ve fazla unu alın. Daha sonra dana ciğeri kızartın. Servis tabağına patatesleri, ciğer soğanlı maydanoz garnitürü ilave edip servis edin.
Kaynak: Haber merkezi