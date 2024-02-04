MALZEME LİSTESİ:

500 gr. Dana ciğeri

Söke un

Sade organik tuz

Toz kırmızı biber

Sıvıyağ

Garnitür İçin:

2 patates

Kırmızı soğan

Maydanoz

Çeri domates

HAZIRLANIŞI: 2 adet patatesi küp olarak kesin. Patatesleri kızartın. 500 gr dana ciğerinin ilk önce kanını çıkartın ve süzün. Daha sonra geniş bir kaba dana ciğerini alın ve üzerine un ilave edin tekrar süzgeçten geçirin ve fazla unu alın. Daha sonra dana ciğeri kızartın. Servis tabağına patatesleri, ciğer soğanlı maydanoz garnitürü ilave edip servis edin.