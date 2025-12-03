Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Eyüpspor, konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü’nü 6-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada sol taraftan Taşkın’ın ortasına kale önünde iyi yükselen Seşlar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Metehan’ın ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
25. dakikada Seşlar’ın pasında topla buluşan Ampem, Talha Ulvan’la yaptığı verkaç sonrası ceza yayı içinden şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
48. dakikada sol taraftan Yusuf’un ortasında kaleci Jankat topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası sağ çaprazında Tunahan Akpınar’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
81. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Sadia, Yusuf Tekin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Davut Dakul çelik penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada penaltıda topun başına geçen Saiz’in sağ tarafa sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
85. dakikada kaleci Jankat’ın uzun pasına hareketlenen Sadia’nın topla beraber ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1
90+2. dakikada Seşlar’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Legowski, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kaldı ve plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Kerem İltangil
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan (Burak Işık dk. 83), Baran Ali Gezek, Mendy, Hail Akbunar (Berhan Kutlay Şatlı dk. 72), Taşkın İlter, Saiz, Yalçın Kayan (Legowski dk. 46), Seşlar, Ampem (Sadia dk. 46), Metehan Altunbaş (Ömer Bedir Kara dk. 83)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Thiam, Kerem Demirbay, Umut Bozok
Teknik Sorumlu: Atilla Gerin
Çankaya SK: Kaan Çinkaya, İsmail Cem Kara, Muhammet Araz, Ümit Kurt (Said Osman Oğultay dk. 78), Yusuf Tekin, Oğuzhan Kandemir, Ada Osman, Salih Baştunçoğlu (Mehmet Can Güngör dk. 78), Tunahan Akpınar (Erk Barış Eseller dk. 72), Celil Çelikel (Engin Ekin Ekinci dk. 85), Yasin Kasal (Kerem Demir dk. 85)
Yedekler: Mert Yoldaş Kuzucu, Emirhan Özer, Arda Şahin, Berat Boztaş, Baran Daşdemir
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Goller: Seşlar (dk. 9), Metehan Altunbaş (dk. 15), Ampem (dk. 25), Saiz (dk. 82 pen.), Sadia (dk. 85), Legowski (dk. 90+2) (Eyüpspor), Tunahan Akpınar (dk. 48) (Çankaya SK)
Sarı kartlar: Lewogski, Talha Ulvan (Eyüpspor), Muhammet Araz (Çankaya SK)