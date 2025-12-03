AFAD koordinasyonunda Jandarma, MAK, AKUT, ANDA, NAK, BAKUT, OSAD ve Burulaş Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişilik ekip, arama çemberini 20 kilometrenin üzerine çıkardı. Jandarma'ya bağlı köpekli arama timleri de mahalledeki kapalı alanları, boş evleri ve kullanılmayan yapıları tek tek kontrol etti.

Yoğun sis nedeniyle dağlık bölgelerde aramalar zaman zaman güçlükle ilerledi. Yaşlı adamın bulunma durumuna karşı ambulans ekipleri hazır bekletildi.

Köy meydanında toplanan aile fertleri ve mahalleli ise günlerdir umutlu bekleyişini sürdürüyor. Eşi Ayla Abi gözyaşları içinde, "Evimizde perişan olduk. Haber alamıyoruz. En azından bir sonuç olsun istiyoruz. Mezarı olsa bile bilelim" diyerek belirsizliğin aileyi yıprattığını söyledi.

Aile fertleri, Mustafa Abi'nin daha önce üç kez kaybolduğunu ancak her defasında kısa sürede bulunduğunu hatırlatarak bu kez sürecin alışılmışın çok ötesine geçtiğini dile getirdi.

AFAD ekiplerinin, gün boyu yapılan taramalardan da sonuç alınamaması üzerine çalışmaların seyriyle ilgili gün sonunda yeniden değerlendirme yapacağı öğrenildi. Mahalle halkı ve Abi ailesi, 6 gündür kayıp olan Mustafa Abi'den gelecek iyi bir haberi beklemeye devam ediyor.