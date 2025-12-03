Burada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hak temelli bir bakış açısını benimsediklerini belirterek, "Nilüfer'de farklılıklarımızla bir aradayız" diyerek çalıştıkları kaydetti.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2011 yılında engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırma, engelliliğe dair toplumsal farkındalık oluşturma, engelli bireyler ve yakınlarına bağımsız ve verimli zaman kazandırma hedefiyle faaliyete geçen Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 14'üncü kuruluş yıl dönümü coşkulu şekilde kutlandı.

Geceye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Bursa İl Yöneticileri, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Nilüfer Belediyesi önceki dönem Başkanı Faruk Baykal, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Nilüfer Muhtarlar Dernek Başkanı Recep Bayraktar, muhtarlar, Bizim Ev'in katılımcıları ve aileler katıldı.

Gold Salon Nilüfer'de düzenlenen gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bizim Ev'in 14 yıldır kesintisiz hizmet verdiğini hatırlatarak, bu hizmetin ortayı çıkıp, devam etmesinde katkısı bulunan önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür etti. Burada sadece 2025 yılında, 2 bin 857 vatandaşın hayatına dokunulduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, Barış Mahallesi'ndeki merkezde çok geniş imkanların bulunduğunu belirterek, "Eğitim odalarımız, fizyoterapi ve bilgisayar odamız var. Müzik ve seramik atölyelerimiz, spor salonumuz ve yüzme havuzumuz mevcut. Ayrıca 3 adet özel donanımlı minibüsümüzde ulaşım desteği sağlıyoruz" diye konuştu.

Burada her ihtiyaca özel çözümler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, fiziksel ve zihinsel engelli bireyler ve farklı yaş gruplarındaki görme engelliler için alternatif destekler verdiklerini kaydetti. Amaçlarının sadece eğitim değil, istihdam da sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, İş Koçu Destekli Engelli İstihdam Çalışması ile özel gereksinimli bireyleri iş hayatına hazırladıklarını vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, 2016 yılında hayata geçirdikleri Bizim Bahçe projesi ile engelli vatandaşlara doğayla iç içe tatil yapma imkanı sağladıklarını da aktardı.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için farklı hizmetler de sunduklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, bunları liftli araçlarla hastane, market ve kamu kurumlarına erişim desteği, Tekerlekli Sandalye Tamirevi'nde ücretsiz bakım ve onarım hizmeti, kentin 14 farklı noktasında şarj istasyonu, seçim günlerinde ve ulusal sınavlarda KPSS, üniversite ve lise sınavlarına erişim kolaylığı, randevulu sistemle planlı ve düzenli ulaşım hizmeti olarak sıraladı.



"Farklılıklarımızla bir aradayız"

Hak temelli bir bakış açısını benimsediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer'de "farklılıklarımızla bir arada" diyerek çalışıyoruz. Engelli bireylerin ve ailelerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor, toplumsal yaşama eşit katılımlarını destekliyoruz.

Daha kapsayıcı bir Nilüfer'i hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yaşamı birlikte paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu ise burada insana dokunan bir projenin kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Bizim Ev'in sıcak bir yuva, bir dayanışma ve bir umut kapısı olduğunu belirten Gazioğlu, "Bu kapı 14 yıl önce o dönem Nilüfer Belediye Başkanı olan bugün Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey'in vizyonu ile aralanmıştır. Ne mutlu bizlere ki bugün bu merkezin yıllar içinde büyüyüp, geliştiğini hep birlikte gözlemliyoruz. Bu çalışmalar yalnızca bir ilçenin değil, tüm Bursa'nın eşitlikçi, kapsayıcı ve insan odaklı bir kent olma yolculuğuna büyük katkılar sunmaktadır. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e ve tüm Bizim Ev çalışanlarına şahsen teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Destek verenlere ve başarılı sporculara teşekkür

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, gecenin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür plaketlerini takdim etti. Başkan Şadi Özdemir, gecede ayrıca dereceler elde eden Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü BUGES'in Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Aydın'a ve sporcularını kutladı. Dünya genelinde başarı elde eden işitme engelli şampiyon sporcu Mert Ali Özen'i de kutlayan Başkan Şadi Özdemir, gecede iletişim diliyle gönüllü destek olan Zeynep Aktan'a da teşekkür etti.

Gece Bizim Ev katılımcılarının pasta kesimi ile devam etti. Daha sonra sahne alan Safa Zakir ve orkestrası, seslendirdikleri parçalarla konuklara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: BÜLTEN