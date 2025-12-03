Yapı ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından, 2019 yılından bu yana tespit edilen 910 metruk yapının 634'ünün yıkımı gerçekleştirilirken 2025 yılının 11 ayında ise 24 binanın yıkımı yapıldı.



Metruk ve terk edilmiş binaların amaçları dışında kullanılabildiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Metruk yapılar, zamanla madde bağımlılarının mekânı haline geliyor. Bu durum ise bölge sakinlerinin güvenlik ve huzurunu tehdit ediyor. Buna müsamaha göstermemiz söz konusu olmaz. Yıldırım'da huzuru bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. Mahallelerinde bu tür metruk bina olan hemşehrilerimiz, belediyemize taleplerini ilettiği takdirde bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli yıkımları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



Yıldırım'ı her açıdan güvenli ve sağlıklı bir hale getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yıldırım'da temel önceliğimiz şehrin dönüşümü. Depreme dayanıksız, sosyal donatı alanları, ulaşım ağları yetersiz bölgelerimizi vakit kaybetmeden dönüştürmeye çalışıyoruz. Yıldırım'da daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için göreve geldiğimiz günden bu yana bir yandan kentsel dönüşüm imar çalışmaları gerçekleştirirken, bir yandan da kaçak ve metruk yapı ile mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN