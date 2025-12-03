

Yenişehir Belediyespor ile ilk idmanına çıkan Teknik Direktör Osman Kara, idman öncesi futbolcularla bir toplantı yaptı. Yenişehir Belediyespor Başkanı Koray Aydın, futbolda teknik heyet değişimlerinin normal olduğunu belirterek, "Güray hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyorum. Osman hocamıza da hoş geldin diyor başarılar diliyorum. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerimizden asla sapma yok. İnşallah sezon sonunda futbol ve voleybolda şampiyon olup taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Teknik Direktör Osman Kara ise, "Buraya başarılı olmak için geldik. Yenişehir şu an hak ettiği yerde değil. İnşallah en kısa zamanda hak ettiğimiz yere geleceğiz. Bunun için kenetlenmemiz gerekiyor. Yenişehir’e bu zamana kadar rakip olarak çok geldim ve coşkulu ve ateşli bir taraftar grubu var. Onları her maçta yanımızda görmek istiyoruz. Biz başarı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Teknik Direktör Osman Kara ile birlikte kadroya da yeni takviyeler yapıldı. Kaleci antrenörü Özgür Barış’da ilk idmanına çıkarken, kariyerinde bir çok başarı bulunan kaleci Gökhan Yenigün ve Ümit Doğan’da kendilerini Yenişehir Belediyesporlu yapan imzaları attı.

