Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki lüks bir otelin kapalı havuzunda yüzdüğü sırada fenalaşarak hayatını kaybeden ve yaklaşık 13 haftalık hamile olan eczacı Elif Nur Olgun'un, kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun ardından netlik kazanacak.

Olay, 11 Mayıs günü saat 18.40 sıralarında Sapanca ilçesi Tepebaşı Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren NG Güral Otel'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Pursaklar Devlet Hastanesi'nde eczacı olarak görev yapan Elif Nur Olgun (35), eşi Burak Olgun ile birlikte otelin kapalı yüzme havuzunda yüzdüğü esnada bir anda fenalaştı. Eşinin durumu fark etmesi üzerine otel görevlilerinin de yardımıyla havuzdan çıkarılan genç kadının bilincinin kapalı olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp rahatsızlığı olduğu öne sürülen ve havuzda bilinci kapandıktan sonra ciğerlerine su aldığı belirlenen Olgun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde hastanede tedavi altına alınan Elif Nur Olgun, doktorların tüm çabasına rağmen saat 20.55 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşi arkasını döndüğünde bilinci kapalı halde gördü

Olayın ardından jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan Burak Olgun, eşinin kronik bir kalp rahatsızlığının bulunduğunu belirterek, havuzda birlikte yüzdükleri sırada arkasını döndüğünde eşini aniden hareketsiz ve bilinci kapalı vaziyette gördüğünü beyan etti.

Anne olacaktı, Çankırı'da toprağa verildi

Hastanede yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden talihsiz kadının yaklaşık 13 haftalık hamile olduğu ve anne olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Lüks otelin havuzunda hayatını kaybeden hamile kadının gizemli ölümüyle ilgili adli soruşturma başlatılırken, kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Raporu'nun hazırlanmasından sonra netlik kazanacak. Çankırı nüfusuna kayıtlı olan ve Ankara'da ikamet eden Elif Nur Olgun'un cenazesinin, hastanedeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Çankırı'da toprağa verildi.