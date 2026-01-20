Mahalle aralarında oluşturulan otoparklarla parklanma sorununa çözüm üreten İnegöl Belediyesi, Mahmudiye Mahallesinde örnek bir uygulamayı daha tamamladı. Aynı zamanda bir kamulaştırma hikayesi olan proje ile hem çıkmaz sokak ulaşıma açıldı hem de 46 araçlık otopark elde edildi.

KAMULAŞTIRMALARLA HEM ÇIKMAZ ULAŞIMA AÇILDI HEM OTOPARK ÜRETİLDİ

Mahmudiye Mahallesinde Fethiye Çıkmazı ile Pehlivan Sokak arasında planlanan 402 ada üzerinde; 45, 46, 48, 66 ve 69 parsellerin yol ve park planlı alanda kalan toplam yaklaşık 1130 m2’lik kısımları, ayrı ayrı kamulaştırıldı. Kamulaştırmalar parsellere göre; 2020 yılından başlayarak 2023 yılına kadar farklı zaman dilimlerinde yapıldı. Kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından bölgede yıkım ve zemin düzenleme çalışmaları yapıldı. 2024 yılının ilk çeyreğinde önce parsellerde bulunan yapıların yıkımını tamamladı ve ardından zemin düzenleme çalışmaları yapıldı. Çarpık bir yapılaşma ve çıkmazların bulunduğu ada, bu çalışmayla daha kullanışlı, trafiğin işlediği bir bölgeye dönüştü. Zeminin çökme süresinin ardından da otopark alanının parke taş kaplaması gerçekleştirilerek 2.100 m2 alanda 46 araçlık konforlu bir otopark hizmete sunulmuş oldu. Otoparkta bölgenin kullanımı ve ihtiyacı göz önünde bulundurularak 42 adet binek araçla beraber 4 adet uzun araçlar için park alanı planlandı.

KAYMAKAM ARSLAN VE BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

İnegöl Belediyesi tarafından sokakta altyapı çalışması da gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan Pehlivan Sokak üzerindeki mevcut boru hattından yeni bir hat tesis edildi ve menfez çalışması tamamlandı. Otopark alanına ait aydınlatma altyapıları da İnegöl Belediyesi tarafından tesis edildi, kablolama ve borulama işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki Kaymakam Eren Arslan, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte yapımı tamamlanarak hizmete sunulan otopark alanını yerinde inceledi. Mahalle sakinlerine yeni otoparkın hayırlı olması dilekleri iletildi.