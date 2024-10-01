İstanbul’un Arnavutköy’de 1 Ekim Dünya Kahve Günü nedeniyle, Arnavutköy Kahvecisi kahve ikramlarıyla görücüye çıktı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun da katıldığı etkinlikte vatandaşlar belediye başkanıyla hem muhabbet etti hem de kahve içti.

Arnavutköy Belediyesi Dünya Kahve Günü çerçevesinde bünyesinde bulunan Arnavutköy Kahvecisi isimli işletmelerinde gün boyu ücretsiz kahve dağıtımı yapıyor. Öğle saatlerinde başlayan kahve ikramına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’da katıldı. Mustafa Candaroğlu ilk kahveleri vatandaşlara ikram ettikten sonra, vatandaşlarla hem kahve içti hem de muhabbet etti.

“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, yıllarca hatırı sürmesi dileğiyle”

Düzenlenen etkinlikle alakalı konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Bu güzel günde Arnavutköy Belediyemizin iştiraki olan Arnavutköy Kahvesi’nin kurmuş olduğu bir stanttayız. Meydanımızda, metro çıkışlarında ve Arnavutköy’ün bir çok noktasında vatandaşımıza ücretsiz kahve dağıtımı yapıyoruz. Kısa süre içerisinde Arnavutköy Kahvecisi, Arnavutköy’de bir çok noktada şubeleriyle vatandaşımıza hizmet verecek. Bugün deneyimliyoruz ve vatandaşlarımızdan aldığımız önemli tepkilerimiz var bizler için önemli. Vatandaşlarımızın beraber olabildikleri alanları oluşturacağız. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, yıllarca hatırı sürmesi dileğiyle diyorum. Arnavutköy Kahvecisi bütün şubelerinde aynı damak tadında kahvelerini sunacak ve kahve yanında bir çok ürün uygun fiyata vatandaşımıza sunulacak” şeklinde konuştu.

“Bizim milletimiz Dünya Kültürü’nde kahve olarak önde”

Düzenlenen etkinlikte ikram edilen kahveleri deneyimleyen Eyüp Menteş, “Çok harika bir uygulama olmuş. İnsanlar kahvelerin tadına bakarak deneyimliyor. Bizim milletimiz Dünya Kültürü’nde kahve olarak önde. Genel olarak kahve güzel bir şey şimdi içtiğimiz zaman saatlerce dinç tutuyor. Dünya Kahve Günü nedeniyle tüm Dünyaya güzellikler dilerim” ifadelerini kullandı.