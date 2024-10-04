Arnavutköy Belediyesi tarafından Arnavutköy’ün birçok noktasına ulaşım sağlayacak yerli, yüzde 100 elektrikli, ücretsiz sefer yapacak minibüslerin tanıtım programı yapıldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından Hadımköy Mahallesinde yerli ve yüzde 100 elektrikli, ücretsiz sefer yapacak minibüslerin tanıtım programı yapıldı. Çevre dostu proje, ilçede sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyen bir ulaşım ağı oluşturma hedefiyle hayata geçirildi. Düzenlenen tanıtım programına Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nun yanı sıra Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tanıtım programına katılan vatandaşlar, bu yeni projeyi büyük bir ilgiyle karşılarken, elektrikli ring servislerinin kısa sürede ilçede yaygınlaşması bekleniyor.

“3 Yıl İçinde Araç Sayısı 30’a Çıkacak”

Tanıtım programında konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, “Bugün ilçemize kazandırdığımız bu 6 araçla yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde bu sayıyı 30’a çıkararak, Arnavutköy’ün her noktasına çevre dostu, ücretsiz ulaşım sağlamaktır. Çevremizi koruyarak, vatandaşlarımıza daha temiz bir ilçede yaşama imkanı sunmayı sürdüreceğiz. Yeni ring servisleri, Hadımköy’den Arnavutköy’e, Arnavutköy’den Bolluca’ya kadar geniş bir güzergahta hizmet verecek. Araçlar, kapalı pazar alanları ve belediye hizmet tesisleri gibi pek çok noktaya sıfır emisyonlu olarak çevre dostu ulaşım sunacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sıfır Atık” projesine katkı sunma amacıyla başlatılan bu projede, çevreye duyarlı ulaşımın teşvik edilmesi amaçlanıyor. Başkan Candaroğlu, “Çocuklarımıza daha yeşil ve temiz bir Arnavutköy bırakmak için bu projelere önem veriyoruz. İlçemizin geleceğini güvence altına alacak çevre dostu projelere imza atmaya devam edeceğiz,” diye ekledi.

Programın ardından Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve beraberindeki heyet, yeni elektrikli ring aracına binerek belediye binasına kadar bu çevre dostu araçla ulaştı.