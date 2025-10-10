İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında anne bir çocuğuyla dışarı çıkabilirken, diğer 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Büyük korku yaşayan çocukları itfaye ve sağlık personeli sakinleştirmeye çalışırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Babür Sokak’ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay anında evde bulunan 3 çocuk büyük korku yaşadı. Yangın sırasında evde bulunan anne bir çocuğuyla dışarı çıkarken, diğer 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasında alınarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, korku yaşayan çocukları sakinleştirdi. Ekiplerin çocukları kucaklarına alarak ilgilendikleri anlar duygusal görüntülere sahne oldu. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dairede hasar meydana geldi.