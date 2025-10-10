Körfez Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 2026 yılı bütçesi, 3 milyar 150 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Şener Söğüt, "Körfezimize en güzel hizmetleri sunmayı devam edeceğiz" dedi.

Körfez Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, 2026 yılı tahmini bütçesinin belirlenmesini içeren gündem maddesiyle gerçekleştirilirken, tahmini bütçe madde madde okunarak karara bağlandı. Komisyon üyelerinin konuşması sonrasında meclis üyeleri de bütçe hakkındaki görüşlerini aktardı. Müdürlük nezdinde oylamaya sunulan bütçe ve performans programı oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Söğüt, 3 milyar 150 milyon TL’lik bütçenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İlçemiz için hayırlı olsun" dedi.