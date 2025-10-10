Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Eylül ayı boyunca kent genelinde yürütülen asayiş, terör, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, 1 aylık güvenlik bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Vali Soytürk yaptığı açıklamada, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 260 kişi ile adli para cezası veya ifadeye yönelik olarak aranan 618 kişi olmak üzere toplam 878 şahsın yakalandığını belirtti. Eylül ayında yapılan sabit ve şok uygulamalarda 253 bin 847 kişinin kontrol edildiğini, çeşitli suçlardan aranan 244 kişinin bu denetimlerde yakalandığını ifade eden Soytürk, ayrıca ilçe ve şube ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu 634 şahsın yakalandığını kaydetti.

Soytürk açıklamasında, "Kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 44 ruhsatsız tabanca, 36 ruhsatsız av tüfeği ve 21 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 101 ateşli silah ele geçirilmiştir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik yapılan 1 bin 40 denetimde ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 90 işletmeye toplam 2 milyon 200 bin 147 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

Vali Soytürk, hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 109 olayın aydınlatıldığını, 99 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 23’ünün tutuklandığını belirterek, şüphelilerden çalıntı 1 otobüs, 2 otomobil, 22 motosiklet ve 13 bisikletin sahiplerine teslim edildiğini aktardı.

Eylül ayında meydana gelen 8 yağma olayında 14 kişinin yakalandığını, 5 kişinin tutuklandığını söyleyen Soytürk, kent genelinde 1 kasten öldürme olayı yaşandığını, 3 şüpheliden 2’sinin tutuklandığını ifade etti.

Terörle mücadele kapsamında Eylül ayında 8 operasyon gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Soytürk, "Bu operasyonların 4’ü FETÖ/PDY, 3’ü DEAŞ, 1’i PKK/KCK terör örgütüne yöneliktir. Toplam 11 şüpheli yakalanmış, 5 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 37 operasyon yapıldığını belirten Soytürk, "55 şüpheli yakalanmış, 12’si tutuklanmıştır. Bu kapsamda 214 litre el yapımı alkollü içki, 1 bin 809 litre etil metil alkol ve 663 bin 910 adet makaron ele geçirilmiş, 452 bin 80 TL vergi kaybı önlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Narkotik olaylarında 905 şüpheli yakalandı

Vali Soytürk, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Eylül ayında 761 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 905 şüphelinin yakalandığını, 64’ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 41 bin 277 gram uyuşturucu madde, 63 bin 876 adet uyuşturucu hap, 1 av tüfeği ve 4 tabancanın ele geçirildiğini belirten Soytürk, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 112 bin 885 TL’ye el konulduğunu ifade etti.

Yasadışı göçle mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Soytürk, 8 organizatörün tutuklandığını ve 69 düzensiz göçmenin yakalandığını aktardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2 bin 458 kişinin sorgulandığını, 451 kontrol ve denetim faaliyeti yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne Eylül ayında toplam 27 bin 151 ihbar geldiğini belirten Vali Soytürk, bu çağrılara ilgili kurumlarca gerekli işlemlerin yapıldığını kaydetti.