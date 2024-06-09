Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetli depremlerina ardından deprem yoğunluğu yeniden arttı. Özellikle son birkaç gündür Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman’da 4’ü bulan şiddetli depremlerin meydana gelmesi paniğe neden oldu. Uzman isim peşi sıra gelen bu depremlerin neyin habercisi olduğunu açıkladı.

Son bir haftadır, 2023 yılının Şubat ayında medyana gelen 7.7 Ve 7.6 şiddetli depremler sonrası tam 11 şehir etkilendi. Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep en çok etkilenen şehirler oldu.

HATAY, KAHRAMANMARAŞ, MALATYA, ADIYAMAN YENİDEN SALLANDI!

Oldukça fazla kaybın yaşandığı depremler, yolların yarılmasına ve şehirlerin yok olmasına sebep olmuştu. Japon deprem uzmanı Ypshinori Moriwaki art arda ve vatandaşlarda paniğe neden olan depremlerle ilgili çarrpıcı açıklamalarda bulundu.

PEŞİ SIRA GELEN DEPREMLER NEYİN HABERCİSİ?

Moriwaki, bölgede halen devam eden ve ara ara sıklaşan depremler konusunda net konuştu. Japan deprem uzmanı, “En fazla 5 şiddetinde deprem yaşanabilir. Daha üzeri yaşanma ihtimali çok düşük ancak fay hattında yüksek oranda enerji var. Bu enerji ara ara boşalacak. Öte yandan bölgede Doğu Anadolu Fay hattının iki kolu var ve bu şehirler iki fay hattı arasında kalmış. Bu da depremlerin yaşanma sıklığını artırıyor. AFAD’ta bununla ilgili çalışma yaptı. Bölge deprem bölgesi ilan edildi. Ayrıca risk şuan Tunceli kısmına taşındı” dedi.

7 ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAK ŞEHİRLER

Deprem bölgesinde yaşanan depremlerin bölgeyi daha riskli hale getirdiğini belirten Moriwaki, 7 şiddetli depremin Tunceli, Elazığ şehirlerinde yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Depremlerin yıkıcılığını azaltmak için acilen bölgesel şehir planlamasına gidilmesi gerektiğini belirtti. Deprem bölgesinde çok sık deprem yaşanmasının nedeninin ise kalan enerji miktarına bağladı.

Hasarlı binalardan bu noktada uzak durulması gerektiğinin önemini de hatırlattı.