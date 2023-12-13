İstanbul’da trafikte hızla ilerleyen ve art arda şerit değiştiren otomobil sürücüsüne 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul’da, trafikte bir otomobilin hızla ilerlediği ve art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, adının Y.D. olduğu tespit edilen sürücü 11 Aralık tarihinde yakalandı. Y.D.’ye ‘aksine işaret bulunmadıkça sürücünün trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek’ ‘saygısızca araç kullanmak’ ‘önlerinde giden araçları güvenli mesafede izlememek’ maddelerinden toplamda 4 bin 936 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesinden adli işlemler başlatıldı.