Çanakkale’de 11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenen Judo Okul Sporları Gurup Müsabakaları Marmara Gurubu’nda Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Öztürk birinci oldu.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde 14 ilin takımlarının yarıştığı Judo Okul Sporları Gurup Müsabakaları Marmara Gurubu’nda, Lüleburgaz Lisesi öğrencisi ve Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemre Öztürk birincilik madalyasını kazandı. 44 kilogramda yarışan Cemre Öztürk, kazandığı birincilikle kendi ve okulunun adını 13-14 Ocak’ta Ordu’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası’na yazdırmış oldu.

"Lüleburgaz ilçesini gururlandırdı"

Cemre Öztürk’ün antrenörü Burcu Kurt, “Öncelikle, Cemre Öztürk’ü tebrik ederim. Onun başarısı, hem kendisinin hem de kulübümüzün azmi ve çalışkanlığıyla mümkün oldu. Cemre, Lüleburgaz ilçesini ve spor kulübümüzü gururlandırdı. Cemre’nin Judo Okul Sporları Gurup Müsabakalarında elde ettiği birincilik, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmasıyla taçlandı. Bu, genç bir sporcu için büyük bir başarıdır ve Türkiye’nin en iyileri arasında yer alacağına olan inancımız tam. Türkiye Şampiyonası, sporculuk kariyerinde yeni bir sayfa açma ve ulusal düzeyde yeteneklerini sergileme fırsatı sunacak" dedi.

"Azmi ve kararlılığı, ulusal arenada başarıya taşıyacaktır"

Cemre’nin başarısının, antrenmanlarımıza katılan diğer sporcularımıza da ilham kaynağı olmayacağını ümit ettiklerini belirten Kurt, "Cemre’yi Türkiye Şampiyonası’nda desteklemek için sabırsızlanıyoruz. Onun azmi ve kararlılığı, kendisini ulusal arenada başarıya taşıyacaktır. Sporcumuzun bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyor ve Lüleburgaz Gençlik ve Spor Kulübü olarak daha nice başarıların bizi beklediğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.