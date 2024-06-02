Hafta sonunun son gününde Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 18 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde güneşli havayla beraber en yüksek sıcaklık 33 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 16 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde güneşli hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 34 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ