Hafta sonunun son gününde Bursa'da sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 18 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde güneşli havayla beraber en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. 

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK  HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bursa-35

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 16 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde güneşli hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 34 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ineol

Kaynak: ÖZNUR DEDE