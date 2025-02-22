Rapora göre, toplamda 170 milyon yeni iş kolu ortaya çıkarken, 92 milyon mevcut iş ise ortadan kalkacak.

Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka ve veri işleme sistemleri, bu dönüşümün en önemli itici gücü olarak öne çıkıyor. İş dünyasının geleceğinde, çalışanların yüzde 39’unun yani yaklaşık 460 milyon kişinin, 2025-2030 yılları arasında becerilerini güncelleyerek dönüşüme ayak uydurması gerekecek. Son beş yılda iş piyasasında büyük bir değişim yaşanırken, önümüzdeki beş yıl içinde bu değişimin çok daha radikal olması bekleniyor.

Rapor, geleneksel çalışma anlayışının değişeceğini ve iş yapış modellerinin yeni bir boyuta taşınacağını öngörüyor. Beyaz yakalı çalışan kavramı, yerini giderek “altın yakalı” bireylere bırakacak. Ancak altın yakalı olmak, birçok konuda yüzeysel bilgi sahibi olmaktan ziyade, belirli bir alanda derin uzmanlaşmayı gerektirecek.

Uzmanlara göre, şirketlerin başarısı çalışanlarını sıkı denetim altında tutmak yerine, onlara daha fazla özgürlük tanımalarına bağlı olacak. Tecrübe ile şekillenen beyaz yakalı tanımı, artık sınırlarını bilen, yaratıcı ve cesur altın yakalılara evrilecek. Bu yeni iş gücü modeli, bireylerin daha bağımsız, özgüvenli ve inovatif yaklaşımlar geliştirmesine olanak tanıyacak.

BÜYÜK EKİP YERİNE KÜÇÜK GÜÇLÜ TAKIM

Verimlilik konusundaki ezberleri bozarak “doğru işe doğru insanı yerleştirme” stratejisiyle büyük ekipler yerine, küçük ama güçlü takımlarla başarılara imza atılabilecek.

Bugünün beyaz yarının altın yakalısı, iş hayatını dönüştürecek, maddi vaatlerle istihdam edilemeyecek özgür bir ekonomik güç haline gelecek. Yetenek pazarının daraldığı yeni iş dünyasında altın yakalılar, kendi markalarını oluşturacak.

AYNI ANDA ÇOK ŞİRKETTE ÇALIŞILACAK

Artık bireyler, aynı anda birden fazla şirkette çalışabilecek.

Haftanın 3 günü bir şirkette, 1 günü ise başka bir şirkette yer alacak.

Hatta bazı günler, hiç çalışmadan doğada vakit geçirecek.