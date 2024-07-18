Dünyanın en büyük sanal oyun platformlarından Xbox Game Pass, fiyatlarına yüzde 47 oranında zam yaptı.
İşte güncel fiyatlar...
Dolar kurunun artışıyla birlikte, özellikle yurt dışından ithal edilen veya dolar üzerinden fiyatlandırılan ürünleri satın almak giderek zorlaşıyor.
Bu ürünler arasında oyun sektörü de bulunurken, Türk oyun severlere kötü bir haber de Xbox Game Pass platformundan geldi.
Dünyanın en büyük sanal oyun platformlarından biri olan Microsoft'un oyun servisi Xbox Game Pass, fiyatlarına zam yapma kararı aldı. Bu zam haberi özellikle Türk gamerlerin tepki göstermesine neden oldu.
2022 yılında Activision Blizzard adlı oyun geliştirici şirketini bünyesine katmasıyla dikkat çeken Microsoft, Xbox Game Pass abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 47 oranında zam yapacağını duyururken, yeni fiyatlar, kullanıcıların abonelik tercihlerine göre değişiklik gösteriyor.
İşte yeni fiyatlar:
- Game Pass Ultimate (En geniş kapsamlı paket): 209 TL’den 309 TL
- PC Game Pass (Bilgisayar oyuncuları için): 159 TL’den 209 TL
- Game Pass Core (Xbox konsol sahipleri için): 159 TL’den 175 TL
Bu yeni fiyatlar, Microsoft'un oyun kütüphanesine erişen kullanıcıları etkilerken, Xbox Game Pass geniş oyun seçenekleri ve cazip fiyatlarıyla popülerliğini sürdürse de, son zamların oyuncular tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.