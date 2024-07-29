Erzincan'da ceviz fiyatlarının yüksekliği, bölgedeki vatandaşları şaşırtacak bir gelişmeye neden oldu. Kilosu 500 TL olan cevizler, alıcı bulmadığı için pazarlarda tanesi 2 TL'den satılmaya başlandı. Bu durum, özellikle Erzincan'ın meşhur Kemah cevizini arayan tüketiciler arasında dikkat çekti.

Erzincan Buğday Meydanı'nda köyünden getirdiği cevizleri satmak isteyen bir vatandaş, kilo başına 500 TL olan cevizin talep görmemesi üzerine, cevizleri tanesi 2 TL’den satmaya karar verdi. Pazardaki vatandaşlar, cevizin kilo ile satılması durumunda yüksek fiyat nedeniyle az alındığını belirtti ve satıcının bu nedenle tane fiyatı uyguladığını ifade etti.

Pazarda dolaşan vatandaşlar Erzincan cevizinin meşhur olduğunu özellikle Kemah cevizini aradıklarını söylediler. Tane olarak satılmasına şaşırdıklarını da ifade eden vatandaşlar, “Zaten kilo ile satılıyor fiyat yüksek olduğu için az alınıyor. Satıcıda az alındığı için tek fiyat tarifesi koymuş gerçekten şaşırdık” dediler.