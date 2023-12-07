Gelinlik, abiye ve haute-couture denince Bursa'da ilk akla gelen tasarımcılardan olan Özlem Değirmen, kadınların özel günlerinde şıklığını tamamlamak için çok özel tasarımları satın almak yerine kiraladığını dile getirdi.BURSA (İGFA) - Geçen yıl kendi adıyla kurduğu gelinlik, abiye ve özel tasarım haute-couture kıyafetlerin yer aldığı FSM Bulvarı üzerindeki modaevinde kısa sürede büyük başarılara imza atan genç moda tasarımcısı Özlem Değirmen, talebin artık satın almadan çok kiralamaya döndüğünü dile getirdi.

Özellikle fiyatları 120 bin TL'ye ulaşan lüks segmentteki gelinlik, abiye, özel tasarım haute-couture kıyafetlerin kadınlar tarafından satın almaktansa özel günler için kiralamayı tercih edildiğini ifade eden Değirmen, “Bir süre öncesine kadar şıklığına önem veren kadar gelinlik ya da gece kıyafeti kiralama konusuna aslında pek sıcak bakmıyordu. Fakat kişiye özel tasarımların ortaya çıkıp, yelpazenin genişlemesiyle artık kadınlar özel geceler ve davetler için gardroplarına bir servet harcamak yerine bu çok şık kıyafetleri kiralamayı tercih ediyor. Şu anda satış fiyatı 20 bin ile 70 bin TL arasında değişen abiyeler; 3 bin ile 10 bin TL arasında kiralanabilirken, söz konusu gelinlik olduğunda ise satış fiyatları 40 ile 120 bin TL arasında yine sınırları sizin hayal gücünüze kalmış tasarımlar ise 10 ile 25 bin lira bandında kiralanabilmektedir” dedi.