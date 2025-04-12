Ligde şu ana kadar oynanan 27 maçta, 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlılar, topladığı 64 puanla gruptaki liderliğini sürdürüyor. 27 maçta rakip filelere 58 gol sığdıran ve kalesinde sadece 13 gol gören Bursaspor, tarihinde ilk kez 45 gol averajına ulaştı.

BURSASPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Bursaspor, deplasman maçlarında da tarihi rekorları kıran bir sezon yaşadı. Bu sezon deplasmanda 13 maça çıkan Yeşil Beyazlılar bu maçların 9’unu kazanmasını bilirken, 3 maçtan beraberlikle ayrıldı. Sadece 1 kez yenilen ekip, 14. Deplasman maçına çıkacak.

ARTVİN HOPASPOR’UN KARNESİ?

Ligde şu ana kadar oynanan 27 lig maçında 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Artvin Hopaspor, topladığı 36 puanla grupta 8. sırada yer alıyor.

Bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde ise 13 maç oynayan ekip, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ekip, ligde topladığı 36 puanın 18’ini kendi sahasında topladı. Artvin Hopaspor kendi sahasında inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu.

ARTVİN HOPASPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

Nesine 3. Lig 1. Grup 28. Hafta mücadelesinde Artvin Hopaspor-Bursaspor arasında ki karşılaşma 13 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Balıkesir Atatürk Stadında oynanacak. Maç HTSpor’dan canlı olarak yayınlanacak.