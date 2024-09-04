Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 12 katlı 9 bloktan oluşan Çelebi Nova Sitesi'nde yaşanan asansör arızaları, site sakinlerini isyan ettirdi. Sakinler, asansörlerin çalışmaması nedeniyle her akşam lambalarını 'kapat aç' yaparak ve tencerelere vurarak site yönetimini protesto etti.

Bu gelişmeler üzerine, inşaat firması Genç Çelebiler Seramik Granit İnş. Taah. Müh. Mim. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çelebi Nova projemizde bulunan 18 asansörün imalat ve montaj işleri, 08 Ekim 2021 tarihinde Oğuzhan Asansör Montaj Tamir Bakım İnş. Tur Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi’ne verilmiştir. Sözleşmeye uygun olarak yüklenici firmaya montaj ve teslimat tarihleri hakkında hassasiyet belirtilmiş, bu konuda özen gösterilmesi talep edilmiştir. Ancak, asansörlerin zamanında teslim edilmemesi nedeniyle öncelikle 6 aylık bir süre tanınmış, ardından firma avukatı aracılığıyla ihtarname gönderilmiştir. Sürecin uzaması üzerine, yeni bir firma ile anlaşılmıştır.

Yeni anlaşmaya göre, asansörlerin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli ek yatırım maliyeti Genç Çelebiler Seramik Granit İnş. Taah. Müh. Mim. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanmıştır. Mevcut asansörlerin elektronik ve mekanik aksamlarının iyileştirilmesi amacıyla yeni bir yatırım yapılmaktadır. Çelebi Nova sitesindeki 18 asansörün sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışması için üzerimize düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmeye devam edeceğiz."

Firma, sorunların çözümü için gerekli adımların atıldığını ve asansörlerin güvenli bir şekilde çalışması için tüm çabayı göstereceklerini vurguladı.