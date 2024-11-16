KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve heyetini kabul etti. Görüşmede, sağlık turizmi ve akademik iş birliği projeleri ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ülkede bulunan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile Meclis Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Milhan Lakadamyalı da hazır bulundu.

Ziyarette sağlık ve turizm alanında iş birliği fırsatları ele alındı. Prof. Dr. Bay, KKTC’nin uluslararası tanınırlığını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, iki ülke arasında akademik, bilimsel ve sağlık turizmi alanında yeni projeler geliştirileceğini ifade etti. Prof.De. Bay, ayrıca KKTC’nin doğal zenginliklerinin korunması ve bu alanların sağlık turizmiyle entegre edilmesi için adımlar atılacağını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, sağlık turizminin dünyada giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. KKTC’nin güçlü üniversiteleri ve sağlık altyapısı sayesinde bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Öztürkler, bilimsel ve akademik temelli projelerin önemine vurgu yaptı. Öztürkler, KKTC’nin daha güçlü bir yapıya kavuşması için doğal kaynakların korunması ve bilim ışığında hareket edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Görüşmenin sonunda Prof. Dr. Aysun Bay, yazarı olduğu “Şifayı Tabiatta Bulmak” kitabını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler’e hediye etti. Öztürkler, ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek, yapılan iş birliği ve projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, KKTC ile Türkiye arasında sağlık turizmi ve bilimsel alanlarda daha güçlü bir iş birliği kurulması adına önemli mesajlar içerdi.

ASATUF heyeti daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 41. Kurtuluş Günü’nü resepsiyonuna katıldılar. Resepsiyona Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile çok sayıda davetli de katıldı. Prof. Dr. Aysun Bay, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak KKTC’nin kuruluş yıldönümün etkinliklerine katılmaktan büyük onur duyduklarını söyledi.