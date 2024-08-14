Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Kültür ve Türizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bir araya gelerek iş birliği toplantısı gerçekleştirdi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Sağlık Turizm Federasyonu (ASATUF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ve yönetimi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ı makamında ziyaret etti.

ASATUF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile federasyonları arasında sağlık alanındaki işbirliğini artırmak ve geliştirmek istediklerini belirtti.

Prof. Dr. Bay, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu olarak Türkiye’ye tedavi olmak için gelen yabancı hastalara tedavileri sonunda ülkenin doğal güzelliklerini, kültürel, tarihi ve turistik yerlerini de görmelerini tavsiye ettiklerini söylerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Böylece ülke ekonomisine de büyük katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Misafir olarak ülkemize gelen hastalarımızı kurumsal olarak bu işi yapan üyelerimize ve sağlık kuruluşlarımıza yönlendiriyoruz ve gerekli takibatları da yapıyoruz. Alternatif tıp alanında özellikle yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili olarak, şifalı bitkilerin de tanıtımını yapmak istiyoruz. Alternatif tıp alanında yapmış olduğum çalışmalar nedeniyle şahsıma bitkilerin profesörü lakabı verilmiştir. Ayrıca, yaşlı turistlerin bakımı ve rehabilitasyonu amacıyla klinik konukevleri, geriatrik tedavi merkezleri ile ülkemize gelecek yaşlı turistlere hizmet vermeyi düşünüyoruz. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, 2024 yılında sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bilgileri dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın destek ve katkılarıyla ve dünya devletlerinin Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile sağlık turizmi alanında on-line ve fiziki olarak iş forumu ve konferansları yapmak istiyoruz. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bilgileri dahilinde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın destek ve katkılarıyla, sağlık sektöründeki Türk şirketleriyle birlikte dünya devletlerine kalabalık heyetlerle ziyaret gerçekleştirecek ve ikili anlaşmalar yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık turizmine verdiği önemi ve desteğini takdirle karşıladıklarını da ifade eden Bay, "Health Türkiye’ Türkiye dışında yaşayan ve sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan misafirlerimize yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde sağlık sistemimiz, ’Health Türkiye’ başlığı altında küresel bir markaya dönüşmüştür. ASATUF kuruluşu olarak, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sağlık sektöründe yapacağımız iş birliği özellikle sağlık turizmi alanında ülkemize sağlayacağı ekonomik gelir açısından önemlidir. Karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan’ı ve ekibini en kısa zamanda ASATUF Genel Merkezi’ne davet ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise yurt dışından sağlık turizmi kapsamında gelecek misafirlerin ülkeye sağlayacağı katkının önemini bildiklerini belirterek, "Sağlık sektöründeki alt yapımız dünyadaki bir çok ülkeden çok daha iyi durumdadır. Özellikle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sektörüne verdiği önem ve destek sayesinde ülkemiz, güçlü bir sağlık alt yapısına sahip olduğu gibi, sağlık turizmi alanında da Türkiye bir marka haline dönüşmüştür. Sağlık turizmi ve alternatif tıp alanında Sayın Prof. Dr. Aysun Bay’ın çalışmalarını takip ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, sağlık alanındaki her türlü çalışmaya çok önem veriyoruz. Özellikle sağlık turizmi alanında ülkemize daha fazla misafir gelmesi için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz ve bundan sonraki süreçte de yapmakta kararlıyız. Bu nedenle, sağlık alanında ASATUF ile yakın iş birliği içerisinde bulunmaktan memnuniyet duyarız.” şeklinde konuştu.

Ziyarette yapılan görüşmelerde ASATUF heyeti ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılacak olan uluslarası çalışmalarda yakın iş birliği kararı alındı.