Parti yönetimi, konuyla ilgili Uludağ Elektrik Perakende İnegöl Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Talebin genel müdürlüğe aktarılacağı ifade edildi.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın tarafından yapılan açıklamada, elektrik ve doğalgaz faturalarında mail order yöntemiyle taksitli ödeme kolaylığı sağlanması için girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Mail order ile taksitli ödeme kolaylığı konusuyla ilgili YRP ilçe yönetiminin önümüzdeki günlerde doğal gaz dağıtım şirketiyle de bir görüşme yapacağı bildirildi.

Ahmet Aydın tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Taksit Talebi”

“Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan yardımcımız Mükremin Eker Bey, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu basın açıklamasında, üretimi desteklemek, istihdamın artmasına katkı sağlamak ve esnaflarımıza destek olmak adına elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinin tahsilatlarında, mail order ile taksitli ödeme kolaylığı sağlanması noktasında açıklamada bulunmuştuk.

Basın açıklamamızın ardından, İlçe Başkanlığı olarak, ilgili kurum yetkilileri ile görüşerek vatandaşlarımızın bu taleplerini ileteceğimizi ifade etmiştik.”

“Uludağ Elektrik Bölge Müdürü ile Görüştük”

“Bu bağlamda Uludağ Elektrik Perakende İnegöl Bölge Müdürü Deniz Ömeroğulları hanımı makamında ziyaret ederek bu talebimizi kendilerine ilettik. Konu ile alakalı tüm detayları kendisi ile de istişare ettik. Sayın Ömeroğulları'ı bu konuyu daha önce kendilerinin de Genel Müdürlüğe ilettiğini ifade etti.”

“Konu Yeniden Gündeme Gelecek”

“Bizim bu talebimiz ile birlikte inşallah tekrar gündeme getireceğini söyledi. Tabi konunun bir ayağı Elektrik dağıtım şirketi, diğer ayağının da finans kurumları olduğunu belirtti. Sayın Ömeroğulları'nın konuya ilgisi, duyarlılığı ve yapıcı tavrı vatandaşlarımız adına bizleri de memnun etmiştir.”

“Doğalgaz Şirketi ile de Görüşeceğiz”

“Önümüzdeki günlerde, aynı konuyu doğalgaz dağıtım şirketi ile de görüşme sağlayarak konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.”