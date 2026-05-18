Tekne kazasında ağır yaralanan ve bir bacağı ampute edilen Stavros Floros, hastanedeki tedavisinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Floros, bu süreçte yanında olan ve destek mesajları gönderen herkese teşekkür ederek yaşadığı zorlu döneme ilişkin duygusal ifadeler kullandı.

“TANRIYA ŞÜKREDİYORUM”

Balık tutmak için denize açıldığı sırada meydana gelen tekne kazasında ağır yaralanan Stavros Floros, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son durumunu paylaştı. Floros, kendisine ulaşan destek mesajlarının moral kaynağı olduğunu belirterek, Yunanistan’dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen iyi dileklerin kendisine güç verdiğini ifade etti. Floros paylaşımında, “Her şeyin iyiye gittiğini ve Tanrı’ya şükrettiğini” ifade ederek, bu süreçte edilen duaların kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

“ONU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM”

Yaşanan kazanın ardından Manos Malliaros ile ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirten Floros, onu artık ailesinden biri gibi gördüğünü söyledi. Manos Malliaros da yaptığı paylaşımda duygusal ifadeler kullandı. Malliaros, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ama bu süreçte bir kardeş kazandım” dedi.

Yunan basınında yer alan iddialara göre Stavros Floros, ABD’nin Miami kentinde ilk ameliyatını oldu. Operasyonun başarılı geçtiği belirtilirken, tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığı ifade edildi. Özellikle ayağındaki ağır hasar nedeniyle Floros’un ikinci kez ameliyata alınmasının planlandığı öne sürüldü. Sağlık durumuna ilişkin resmi kaynaklardan ise şu ana kadar ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Paylaşılan bilgilerin Yunan basınındaki iddialara dayandığı belirtildi.